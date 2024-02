La rinconera Isabel Arias gana los 6.000 euros de la décima edición de la campaña de comercio Cliente Oro

La décima edición de la campaña Cliente Oro de Rincón de la Victoria (Málaga) ya tiene ganadora. La vecina rinconera, Isabel Arias, ha resultado premiada con los 6.000 euros de la campaña organizada y desarrollada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en colaboración con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Rincón de la Victoria (Acerv) para premiar la fidelidad de los clientes en el pequeño y mediano comercio del municipio.

El sorteo se ha celebrado este lunes, a las 11.30 horas, en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria con la presencia del alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado; la concejala de Comercio, Lola Ramos; y el presidente de la Acerv, José Antonio Villodres.

Además, ha contado con la asistencia del secretario general del ayuntamiento, que ha actuado de fedatario, al tiempo que ha sido el encargado de sacar la papeleta.

La ganadora depositó la papeleta agraciada en Panadería y Cafetería El Abuelo en la avenida del Mediterráneo, 19 de Rincón de la Victoria, donde realizó diversas compras. En esta décima edición han participado 231 establecimientos del municipio, y se han depositado más de 85.000 papeletas.

Salado ha destacado "el interés y atractivo de este tipo de acciones que apoyan al comercio local, a la vez que damos una gran alegría a uno de nuestros vecinos. No dejamos de trabajar con iniciativas que buscan reactivar la economía local, y estos 6.000 euros se inyectarán directamente a comercios de todos los núcleos".

En este sentido, Ramos ha subrayado que "el objetivo de esta campaña es impulsar el tejido productivo y premiar la fidelidad de los clientes. Es una campaña con una gran aceptación que continúa creciendo en participación y popularidad".

La premiada deberá canjear los 6.000 euros por regalos, no pudiendo gastar más de 400 euros en cada establecimiento de los 231 que han participado, y deberá elegir al menos un regalo de cada núcleo poblacional de Rincón de la Victoria, tal y como se recogen en las bases del concurso, según ha explicado el presidente de Acerv, José Antonio Villodres.

Por su parte, la ganadora se ha mostrado muy sorprendida y agradecida "no me lo creo aún, estoy muy contenta y este premio me viene fenomenal".