El sector del agua, llamado a ser más eficiente para afrontar la sequía

El agua es el recurso más apreciado del planeta, vital para el ser humano. Debido a su escasez, cada vez preocupa más su gestión y la necesidad de hacer un buen uso de los recursos hídricos es objetivo primordial tanto de las administraciones públicas, como de las empresas y organismos que gestionan esos recursos y se ocupan del ciclo integral del agua. Sobre el agua y la importancia de la economía circular versó el desayuno de redacción organizado este miércoles por Grupo Joly, en la sede de Diario de Sevilla, moderado por Alberto Grimaldi, redactor jefe de Andalucía y Panorama de Grupo Joly, titulado 'Economía circular: la construcción, explotación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas eficientes'.

Para el debate se contó con los máximos expertos en el sector, como son los operadores de la gestión del ciclo integral del agua y las confederaciones hidrográficas, que gestionan las cuencas. Así, han participado en este desayuno Jaime Palop, consejero delegado de Emasesa; Pedro Rodríguez Delgado, presidente de ASA Andalucía y director gerente Aljarafesa; Nuria Jiménez, directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; Fernando Aranda, Director de la Confederación Hidrográfica del Guadiana; y Manuel Amaya, Director técnico Aguas de Cádiz.

Este espacio de diálogo y reflexión se ha desarrollado teniendo en cuenta el complicado marco de nuestra actualidad, marcada por la situación de sequía que vive la comunidad andaluza, por el crecimiento de la inflación, y los elevados costes energéticos. Desde este escenario la gestión del ciclo integral del agua afronta otro problema de calado como es la situación de las reservas de agua.

En el planteamiento inicial, cada organismo expuso su visión, comenzando por Nuria Jiménez, quien afirmó que “desde que comenzó a hablarse de Economía Circular en 2014, la CHG lleva trabajando en una planificación que prioriza las políticas del agua, para hacer un uso eficiente de la misma”. Explicó que para la CHG “ahora mismo lo primero es mantener el gran parque de infraestructuras hidráulicas que tenemos actualmente y, por supuesto, priorizar las nuevas instalaciones que sean necesarias, todo ello bajo el prisma de la eficiencia”. Coincidió con ella su colega de la Confederación del Guadiana, Fernando Aranda, que opina que para ser más eficientes “hay que centrarse en conservar y mantener adecuadamente las infraestructuras que tenemos, un parque de presas en España del que podemos estar muy orgullosos. Es fundamental regular el agua, captarla, guardarla. La única forma de hacerlo es construyendo presas que creen embalses”, dijo.

La actualidad del sector del agua la marcan la sequía y el alza de precios en las materias primas

Desde Emasesa, Jaime Palop puso en valor las cifras que evidencian la reducción del consumo de agua urbana en Sevilla y su área metropolitana. En 1.991 teníamos un consumo medio de 174 litros por habitante y día, frente a los 112 litros de hoy. El volumen de consumo ha bajado muchísimo, pero nos encontramos ante una situación difícil porque construir una presa es costoso y hay ríos que no soportan más presas. No nos queda más remedio que ganar en eficiencia”, y recordó que el objetivo de la empresa de aguas hispalense es reducir el consumo de los 116 litros por habitante y día con que comenzó el 2022, a 90 l-h-d.

Pedro Rodríguez, de Aljarafesa, también hizo hincapié en la importancia de la eficiencia. “Evidentemente que tendremos que gestionar la poca agua que tenemos de la mejor manera, porque el recurso es el que es. ¿Qué podemos hacer en un futuro a largo plazo?”, se preguntó. Como otra alternativa posible para el abastecimiento, abogó por “conectar los ríos igual que hemos conectado las carreteras. Llamadme soñador, pero ¿por qué no conectamos los ríos y aprovechamos esos caudales de las cuencas?”, sugería Rodríguez. Por su parte Manuel Amaya, de Aguas de Cádiz, opinó que “tenemos un problema grave como es la sequía, que es recurrente y ya no es cada 10 años. Y si no hay agua, habrá que buscarla y pensar en alternativas”.

ACTUACIONES Y MEDIDAS

Posteriormente se abordó el cómo: qué medidas e inversiones están llevando a cabo estos organismos y empresas para hacer frente a esta situación, y de qué forman se pueden convertir infraestructuras con décadas de antigüedad y servicio en eficientes.

Nuria Jiménez expuso todas las líneas de actuación que está llevando a cabo la CHG en este sentido, destacando la inversión en la modernización de regadíos, de más de 300 milloones de euros. “Tenemos ya más del 80% de la superficie de regadío modernizada y está en marcha una obra muy importe que es la modernización de la zona arrocera en la zona del bajo Guadalquivir”. En abastecimiento, señaló como proyecto relevante las conexiones de agua desplegadas en la provincia de Jaén “para garantizar el abastecimiento de la zona del Consorcio del Rumblar” y destacó otras líneas de actuación de la CHG que también cuentan con financiación como son “el mantenimiento de canales, caminos, infraestructuras, y presas, y otra partida importante destinada a digitalización”.

También desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana están haciendo los deberes, según su responsable. Así, Aranda explicó que en el caso de la cuenca del Guadiana está muy regulada, por lo que no es posible hacer más presas, “pero sí podemos interconectar sistemas de embalses”, y destacó una actuación de envergadura en marcha como es el trasvase entre las cuencas de los ríos Pizarroso, Alcollarín y Búrdalo, en Cáceres. En esta línea, se refirió a otra actuación de emergencia que desarrolla este organismo, el abastecimiento de agua en toda la zona norte de Córdoba, “ya que a Sierra Boyera está a unos niveles muy bajos. Como tenemos el embalse de La Colada, que está relativamente bien, vamos a interconectar el embalse con la EDAR que hay al pie de la presa. Estamos rematando ya esta obra con el fin de garantizar ese abastecimiento”, dijo.

Desde Aguas de Cádiz, Manuel Ayala expuso que la empresa municipal ya tiene elaborado su plan director de infraestructuras para los próximos 15 años, donde la restitución de infraestructuras obsoletas y la renovación de redes son pilares claves. “Otra pata muy importante en Cádiz es la de vertidos y depuración. Tenemos que adaptarnos a la nueva normativa, lo que nos va a obligar a hacer una inversión constante en infraestructuras”, afirmó. También anunció que la empresa va a optar al PERTE de digitalización del ciclo del agua, ya que el análisis de la información nos va a ayudar a tomar decisiones”, y aseguró que otro objetivo es, al igual que ha hecho Emasesa, implantar medidas para reducir el consumo medio de litros por habitante y día, que ahora se sitúa en Cádiz en 125 l/h/d.

Al hilo de lo planteado por Amaya sobre las inversiones, una de las reivindicaciones en la que hubo unanimidad por parte de todos los participantes fue la necesidad de financiación por parte de las administraciones para poder planificar en eficiencia y llevar a cabo todas estas actuaciones. “Las infraestructuras cada vez están más deterioradas. Hay que actualizar redes, optimizar las conducciones... Entonces, la necesidad de financiación para tener unas infraestructuras adecuadas está clarísima”, opinó Pedro Rodríguez. “A la hora de subvencionar, no todo es la digitalización. Empresas como Emasesa, Aljarafesa y Aguas de Cádiz para hacer unas infraestruc modernas necesitan una financiación, porque si no es imposible”, sentenció.

Fernando Aranda aseguró que en el caso de la Confederación del Guadiana, el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia (FRER) es muy importante para su organismo, ya que van a poder sufragar “obras de seguridad de las presas”.

Por su parte, Jaime Palop planteó una alianza entre los diferentes operadores y consorcios de gestión del agua. “Deberíamos hacer un sistema común de captación de agua, de forma que se pudiera hacer un trasvase, por ejemplo, Este-Oeste: si llueve en la zona de Aljarafesa y no en la de Écija que se pudiera trasvasar agua allí. Hay que plantear esta situación, que se ponga esta alternativa encima de la mesa y se debata”.

También se habló de ahorro energético, concepto que, a jucio de todos, “debe estar presente en la redacción de los pliegos a la hora de las adjudicaciones”. Los responsables de las dos confederaciones hidrográficas señalaron que ya están implementando proyectos innovadores como las plantas fotovoltaicas flotantes. “Precisamente gracias a los Fondos europeos y a los de Recuperación, se está trabajando en esa línea de ahorro energético”, afirmó Nuria. Manuel Amaya destacó otro proyecto singular de ahorro energético. “En la depuradora de San Fernando hemos redactado la implantación de motores de cogeneración y de instalación de placas fotovoltaicas. Conllevaría la instalación de un terciario y la llevada de agua regenerada a municipios de Cádiz y san Fernando. Requiere de una inversión grande, pero va a ser rentable”, opinó.