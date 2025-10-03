Fin de semana de playa en Andalucía: la Aemet anuncia un tiempo estable y más calor del normal para esta época del año

El primer fin de semana de octubre llega con "valores térmicos por encima de lo normal para esta época del año", según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales. Se espera entonces un tiempo estable, sin precipitaciones y con unas condiciones ideales para hacer una pequeña escapada a las playas de Andalucía.

De acuerdo con el organismo estatal, durante este viernes 3 de octubre, los pronósticos apuntan a unas temperaturas en ascenso a lo largo de la vertiente mediterránea. Así, las máximas alcanzarán los 27ºC en Málaga y Motril (Granada); y los 29ºC en zonas como Marbella o El Ejido (Almería).

Fin de semana con calor para ir a la playa

Ahora bien, ¿qué podemos esperar durante las jornadas del sábado y el domingo? En línea con lo anterior, el litoral mediterráneo vive durante el sábado 4 de octubre un nuevo ascenso térmico, creando así el escenario perfecto para disfrutar de las paradisíacas playas andaluzas. Mientras que, en zonas del interior como Sevilla, las temperaturas rozan los 35ºC, hacia la costa se vuelven más livianas.

A pesar de ello, Málaga roza los 30ºC y Carboneras (Almería) sube hasta los 31ºC. Para aquellos que busquen un clima más ligero, pero igualmente cálido, las máximas oscilarán entre los 27 y los 29ºC en zonas como Motril (Granada), El Ejido (Almería), Marbella y Nerja (Málaga).

En cuanto a las mínimas, pueden variar dependiendo de la zona, pero se sitúan en torno a los 19 - 22ºC por norma general, no solo en la vertiente mediterránea, sino también en el litoral gaditano o Huelva, donde las temperaturas se moverán entre los 18 y los 33ºC.

¿Qué tiempo hará el domingo en Andalucía?

La tendencia se mantiene durante el domingo 5 de octubre, con máximas que rozan los 31ºC en la capital malagueña, Marbella y El Ejido, valores ligeramente más altos a los de otras zonas de la costa andaluza. Además, la jornada llega con "vientos moderados del oeste en el litoral". Se convierte entonces en una ocasión perfecta para evadir el ajetreo del interior y desconectar de la rutina antes de volver al trabajo el lunes.

En lo que respecta a la próxima semana, el lunes 6 de octubre trae consigo el descenso de las máximas en la vertiente mediterránea (Málaga, 26ºC; Almería, 27ºC; Marbella y El Ejido, 28ºC; ). Además, no se descartan chubascos débiles en la provincia de Almería, con un 100% de probabilidades en Carboneras, un 90% en Gérgal y un 65% en la capital. Por lo tanto, las previsiones apuntan a un cambio de tiempo a partir de entonces, que pone punto y final a este pequeño "espacio veraniego".