Bendodo sobre el caso de los ERE: "Hubo un gran plan y un gran fraude"

"Será difícil recuperar el dinero de los ERE, pero más complicado era construir una alternativa política al PSOE y hoy, ustedes, están en la oposición, aunque no se hayan dado cuenta todavía". El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha aventurado este miércoles en el Parlamento que el caso de los ERE "dará para dos legislaturas", debido a las piezas judiciales que quedan pendientes y a los procedimientos civiles que ahora pondrá en marcha la Junta para recuperar parte del dinero. "Van a tardar muchos años en levantar cabeza porque para levantar cabeza hay que reconocer errores (...) les vendrá bien unas cuentas legislaturas en la oposición", indicó el consejero a la bancada socialista.

Parafraseando al ex presidente José Antonio Griñán, Bendodo proclamó: "Hubo un gran fraude y hubo un gran plan". El ex presidente socialista negó la confabulación entre departamentos para delinquir, aunque admitió el fraude particular. Lo hizo a la salida de su declaración ante el Tribunal Supremo hace tres años.

El Gobierno andaluz presentará demandas civiles para recuperar dinero, aunque la Junta ya estaba presente en las otras piezas penales para reclamar cantidades y también lo ha hecho ante el Tribunal de Cuentas. Por eso, Bendodo sostiene que el caso se prolongará durante dos legislatura; para el PSOE será como una gota malaya, una acusación reiterada que el Gobierno del PP y de Ciudadanos reiterará por años.

Otra de las cantidades que el Gobierno va a reclamar son los pagos a los abogados de algunos ex consejeros sentenciados, está obligado por ley a abonarlos por que los actos se desarrollaron en el ejercicio de sus funciones. Si finalmente son condenados, habrán de devolverlos.

Susana Díaz se ausentó durante el primer debate en el Parlamento sobre el caso de los ERE

El pleno de esta semana es el primero que se celebra después de conocerse la sentencia del caso ERE, que condena a dos ex presidentes y ex consejeros por prevaricación y malversación. Este jueves se celebrará una vistilla en la Audiencia para decidir si entran en prisión los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como los ex directores generales Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. Son los castigados con más penas de prisión.

El PSOE ha tenido que hacer frente a las críticas del resto de partidos de la Cámara. Vox ha acusado al PSOE de financiación ilegal. Según la teoría de su portavoz, Alejandro Hernández, muchos de los prejubilados, que él considera socialistas, habrán tenido tiempo para dedicarse al PSOE una vez libre de sus obligaciones laborales. Adelante Andalucía, que es la convergencia entre IU y Podemos, ha solicitado la reprobación de los gobiernos de Chaves, Griñán y Susana Díaz, incluidos los Ejecutivos en los que IU tuvo consejeros y un vicepresidente.

Adelante quiere reprobar a los anteriores gobiernos, los que incluye a los que participó IU

La portavoz del PP, Dolores López, subió al estrado con la sentencia íntegra, de algo más de mil folios, fotocopiada: "No, esto no son billetes, esto es una década de corrupción del PSOE". La del PP acusó a los gobiernos socialistas de haber creado una red clientelar para ganar elecciones. "Algunos hablan que esto es del PSOE del pasado, no, es el PSOE que está aquí sentando", indicó López. "Susana Díaz es heredera de la corrupción", añadió.

Ángela Aguilera, portavoz de Adelante Andalucía, volvió a solicitar la dimisión de Susana Díaz y afeó que la ex presidenta no estuviese durante el debate. El grupo de izquierda solicita la dimisión de Díaz porque la Junta se retiró de la pieza política de los ERE, la última que ha sido juzgada. Quien ejerció como portavoz socialista fue Manuel Jiménez Barrios, que no es quien suele interpelar a Bendodo. El PSOE ha preferido que sea el ex vicepresidente de la Junta quien defienda a los gobiernos al portavoz habitual en estos asuntos, el parlamentario Carmelo Gómez. "A usted no se le ha ocurrido subir a esta tribuna, señor Jiménez Barrios, ése es el marrón que le ha tocado a usted hoy", le ha afeado Elías Bendodo.

Jiménez Barrios no se amilanó, y recordó tanto a Ciudadanos como a IU que han estado gobernando tres años y medio con Ejecutivos socialistas. El socialista recriminó al Gobierno actual que distinga entre beneficiarios lícitos de las ayudas a los ERE y defraudadores, cuando la sentencia no hace esta diferencia, considera que el fraude fue de 680 millones de euros, el total de las cantidades. Y se preguntó: "O hubo fraude y, entonces, no hubo pagos lícitos como dijeron ayer o no lo hay, digan la verdad". A ello respondió Bendodo: "Pues claro que había prejubilados de buena fe, los hubo para que ustedes metieron a los intrusos".

El parlamentario socialista no realizó defensas de ninguno de los condenados: "Quien haya metido la pata, que lo pague, y quien haya metido la mano, que lo pague; no vamos a hacer defensa de nadie que se haya llevado algo de modo ilegal".