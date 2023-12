El 57.421, séptimo quinto premio, reparte 348.000 euros en Cazorla, Montizón, Úbeda y la capital

El número 57.421, agraciado este viernes con el séptimo quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, ha repartido 348.000 euros en la provincia de Jaén, gracias a décimos vendidos en Cazorla, Montizón, Úbeda y la capital.

El municipio cazorleño, con 312.000 euros, ha sido especialmente beneficiado al haberse vendido 5,2 series en el punto mixto situado en la plaza de Santa María, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado.

Su propietario, Manuel Bello, ha explicado a Europa Press que está pendiente de confirmarlo con la referida entidad, aunque ya se están acercando numerosas personas hasta su establecimiento, enclavado en pleno casco antiguo de esta turística localidad.

Precisamente por ello, supone que los décimos han podido llegar a muchos lugares de fuera a través de esos viajeros, aunque cree que también se ha quedado alguno en Cazorla. "Me suena algún vecino que, además ha pasado por aquí, y le he dicho puede ser que le vendiera el último. Y se ha vuelto a su casa", ha comentado, no sin añadir que "se venden por máquina, aunque se ponen en el mostrador".

Con respecto al número agraciado, ha detallado que su hija, que tiene 20 años, nació un día 21 y por eso saca "todos los años esta terminación". Bello, que lleva al frente del establecimiento desde 2013. En este tiempo, han agregado que en este tiempo han dado algunos premios en otros sorteos, pero "no es este tan especial", por lo que se ha mostrado "muy contento".

También en un punto mixto, en este caso de Montizón, se han vendido cuatro décimos del 57.421, que suman 24.000 euros. Su responsable, Antonio José Torres, ha señalado que han "dado esta cantidad y más en otros sorteos", si bien se estrenan en el de Navidad.

Sobre los afortunados, ha dicho desconocer si pueden ser de esta pequeña población de la comarca de El Condado, ya que el establecimiento se encuentra en la travesía y son muchas las personas de paso que también se paran."Además, estamos en la aceituna y la mayoría de la gente está en el campo, así que hasta que no vuelvan por la tarde y miren sus décimos, nada. En todo caso, es una alegría repartir suerte", ha manifestado Torres, quien ha precisado que todos se han vendido por máquina.

Este séptimo quinto premio se ha dejado ver, igualmente, en las administraciones ubicadas en la calle San Francisco Javier de Jaén (número doce) y en el centro comercial Carrefour de Úbeda (la número cuatro). En cada una se ha vendido un décimo, dotado con 6.000 euros.

18.000 EUROS DEL 80.007, SEXTO QUINTO PREMIO

Por otra parte, el quinto premio inmediatamente anterior, el sexto, también ha llevado la suerte hasta la provincia de Jaén. Se trata del 86.007, del que se han vendido tres décimos que suponen un total de 18.000 euros.

En concreto, uno se han vendido en el establecimiento situado en la calle Fuente del Peral, de la capital jiennense; otro en el que se encuentra en la calle Tercia de Cambil y el tercero en el ubicado en la calle Santa Lucía de Frailes.

De este modo, ambos quintos premios --el 57.421 y el 86.007-- suman 366.000 repartidos desde la provincia de Jaén en este Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad.