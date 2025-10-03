Servicios mínimos este viernes como un festivo por la huelga en Pediatría y Medicina de Familia
El SAS garantiza la atención urgente y los cuidados críticos durante el paro
Andalucía inicia este martes la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que debes saber
La huelga en Atención Primaria afecta este viernes a los servicios de Pediatría y Medicina de Familia en toda Andalucía, con servicios mínimos equivalentes a los de un día festivo. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta andaluza ha publicado una orden especificando que la asistencia sanitaria mantendrá la actividad propia de un domingo, garantizando la atención urgente y los cuidados críticos durante la jornada de paro.
100% de servicios de un festivo
Según detalla el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se garantizará el 100% de los servicios que habitualmente se prestan en festivos, incluyendo todas las pruebas diagnósticas urgentes. La orden también establece que deberá asegurarse el tratamiento a pacientes con procesos que requieran asistencia inmediata, como radioterapia, quimioterapia, diálisis y hemodinámica, para mantener la continuidad asistencial. En cuanto a los Médicos Internos Residentes (MIR), no se han establecido servicios mínimos específicos debido a las características particulares de su relación laboral.
La convocatoria del Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SMP) abarca desde las 00:00 hasta las 23:59 horas de hoy, y afecta tanto a Médicos de Familia como a Pediatras de Atención Primaria y Servicios de Urgencias Extrahospitalarias. También incluye al personal MIR de estas especialidades que esté desempeñando funciones en centros de salud o ámbito hospitalario. En el caso específico de las emergencias sanitarias del 061, los servicios establecidos son igualmente los propios de un día festivo, garantizando la atención de situaciones críticas.
También te puede interesar
CONTENIDO OFRECIDO POR ECOVIDRIO
Contenido ofrecido por Endesa
CONTENIDO PATROCINADO