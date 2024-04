Casi 54.000 sevillanos descargan su código para votar en la consulta de la Feria, un 9% del censo

Casi 54.000 sevillanos han descargado desde el pasado día 9 de abril y hasta el momento su código para participar en la consulta popular sobre el formato de la Feria, con dos opciones sobre la mesa: el actual modelo, vigente desde 2017, que comienza un sábado con el alumbrado y termina el sábado siguiente con los fuegos, o el antiguo, con inicio un lunes y finalización el domingo de esa misma semana. En concreto, el Ayuntamiento lleva registradas 53.740 descargas, lo que supone en torno a un 9% del censo.

En este sentido, están llamados a votar 581.334 sevillanos mayores de edad y empadronados en la ciudad a fecha 29 de febrero de 2024 y 2.931 titulares de casetas y carruajes, siempre que consten en los registros oficiales de la delegación de Fiestas Mayores y no figuren en el padrón municipal. Así lo ha anunciado el concejal responsable del área en una rueda de prensa celebrada este lunes en el Ayuntamiento.

Allí, el edil del ramo ha recordado que la citada consulta ciudadana, "promesa electoral del PP en los comicios del pasado 28 de mayo", arranca este martes y estará operativa desde las 9,00 horas y hasta las 20,00 horas del jueves 25 de abril. De este modo, sevillanos y titulares de casetas y carruajes podrán mostrar su preferencia sobre el modelo deseado."Entendemos que cuando uno se compromete a hacer esto es porque, evidentemente, lo hemos escuchado en la calle. Cada uno tendrá su opinión, y en estos días se verá. Es una consulta, no un referéndum, como se está diciendo", ha remarcado Alés, al tiempo que ha subrayado que se trata de un preoceso "totalmente legal, transparente y fiscalizado por funcionarios públicos". Además, ha añadido, su resultado "estará refrendado por un notario".

En opinión de Alés, el proceso está siendo un "éxito desde nuestro punto de vista, comparado con el que hubo en 2016". En este sentido, el delegado municipal de Fiestas Mayores ha recordado que que ese año la consulta era presencial y que votaron algo más de 40.000 personas. En este caso, la votación se desarrollará a través del portal 'consultaferia.sevilla.org'.

Para ello, será necesario la obtención de un código, que se recibe vía SMS tras rellenar en esa misma página web un formulario con el DNI, fecha de nacimiento y primer apellido que conste en el padrón, así como un teléfono móvil para recibir el correspondiente mensaje. Los titulares de caseta o de carruaje deberán introducir la dirección de la misma o la matrícula de este último, según el caso.

No obstante, como ha subrayado el delegado municipal, aquellas personas que necesiten asistencia personal con los medios telemáticos dispondrán de puntos en los once distritos, que estarán abiertos los tres días de la consulta en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas."El SMS se recibe de manera inmediata. Si llega un mensaje de error, puede ser porque no esté bien empadronado o porque realmente no sea titular de caseta o carruaje". De todas maneras, ha insistido, "tenemos el teléfono de incidencia 010, que ya está activo"."ROTUNDO ÉXITO" DE LAS NUEVAS MEDIDAS

El delegado de Fiestas Mayores también ha realizado un balance de la Feria de Sevilla en cuanto a número de visitantes y funcionamiento de los servicios públicos. En palabras de Alés, esta edición ha sido "multitudinaria, sin precedentes y todo un éxito absoluto de coordinación, limpieza y seguiridad", ha subrayado.

Alés ha destacado el hecho de que el Real de Los Remedios haya recibido un millón más de visitantes que el pasado año, que Tussam haya transportado a un 11,5% más de usuarios o que Lipasam haya recogido casi dos millones de kilos de residuos, entre otras cuestiones, por lo que el delegado ha tildado de "rotundo éxito" las medidas novedosas implantadas por el Gobierno local.

Al respecto, se ha referido a la ampliación del horario de iluminación de la Feria hasta las 5,00 horas de la madrugada, "lo que ha contribuido a que se hayan registrado muchas menos reyertas"; al centro de primeros auxilios en el Real, "para complementar el 'hospital de campaña' instalado en la avenida Alfredo Kraus, o la inversión de más de tres millones de euros para que el recinto ferial cuente con una infraestructura eléctrica independiente de Los Remedios y Tablada y "evitar así apagones".

Por último, Manuel Alés ha valorado de manera muy positiva el acuerdo alcanzado con caseteros y distribuidores para que el desmontaje de la Feria se hiciera de forma escalonada, "a diferencia de años anteriores", la implantación de los agentes tutores de la Policía Local, y la "decisión valiente" de eliminar la restricción de venta de alcohol en establecimientos de Los Remedios a partir de las 16,00 horas. No en vano, "las botellonas, en este 2024, han sido residuales".