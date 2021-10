Los sindicatos sostienen que el SAS no renovará el contrato de 8.000 sanitarios

Pese a que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asegurara días atrás que los 20.000 profesionales contratados para reforzar el SAS durante la pandemia por la covid "no serán despedidos", los sindicatos sostienen que la actual oferta de renovación de la Consejería de Salud "dejará en la calle"a más de 8.000 sanitarios.

Por ello, CCOO y UGT han pedido este martes 19 una rectificación inmediata a la Consejería de Salud y Familias de la Junta y que gestiona el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En un comunicado, CCOO exige que se renueve a todo el personal contratado para luchar contra la covid-19 porque "la sanidad pública les necesita" para seguir luchando contra las secuelas de la enfermedad, así como para solucionar los problemas generados por el colapso sanitario derivada de ella.

Por su parte, UGT explica que estos 8.000 trabajadores se van a la calle cuando terminen contrato el 31 de octubre, pero que los 12.000 que sí van a ser renovados "lo harán por seis meses". Ante ello, el sindicato mantiene las movilizaciones del 21 de octubre contra la política de contrataciones del SAS y exige una rectificación inmediata y la renovación de los 20.000 contratos en total.

De los contratos temporales que se renuevan, UGT informa que en atención primera se mantienen el cien por cien de los contratos de todas las categorías, incluido el personal de gestión y servicios, destacando 757 auxiliares administrativos, 574 celadores y conductores, y 223 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). También que se van a dar 10.077 interinidades, destacando 2.800 enfermeros, 1.140 médicos de familia y los 6.137 restantes de otras categorías.

CCOO precisa que el total de los contratos que no van a ser renovados son del ámbito hospitalario y de todas las categorías, excepto facultativos. "Se trata de otro error histórico de la administración porque todos estos profesionales son los que han estado en primera línea luchando contra la covid-19 e incluso con su vida y, en lugar de renovarles, se les despide", censura el secretario general de la federación de sanidad de CCOO-A, José Pelayo Galindo, que advierte que esto dará lugar a que se vayan a trabajar a otras comunidades autónomas y a la sanidad privada.

"Tras una acertada gestión de muchos aspectos de la pandemia y las buenas cifras conseguidas en la vacunación, ahora se pone en riesgo todo el esfuerzo realizado de forma conjunta por trabajadores, ciudadanía y gestores al hacer primar objetivos economicistas sobre los sanitarios", sostiene el líder sindical, que no entiende cómo un sistema sanitario "infradotado" de personal "puede permitirse el lujo" de no renovar a 8.000 profesionales y asegura que "CCOO no aceptará que estos se suplan con conciertos con empresas privadas".