Los agentes sociales lamentan la "falta de transparencia" en el presupuesto de la ciudad y reclaman "consenso"

Los sindicatos CCOO y UGT lamentan la "falta de transparencia" del Ayuntamiento a la hora de presentar el proyecto de los presupuestos municipales para 2024, así como el retraso en ese proceso, después de que el delegado de Hacienda, el 'popular' Juan Bueno, anunciara este miércoles que el gobierno local entregará a los grupos políticos de la Corporación el documento "definitivo y pormenorizado" del borrador la semana que viene, dos semanas después de que el alcalde, José Luis Sanz, entregara al resto de grupos un documento con las líneas "estratégicas". La patronal, por su parte, subraya que "no se puede bloquear la ciudad por falta de consenso, y más aún en un contexto económico tan delicado".

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, asegura al respecto que "no sólo no se ha contado con los agentes sociales, quienes no hemos recibido ningún tipo de información, sino que lo poco que conocemos es un documento 'power point', escueto y sin detalles sobre una cuestión de calado como son los presupuestos municipales", señala en declaraciones a Europa Press."Hemos echado en falta la presentación de un proyecto serio que pueda ser debidamente analizado tanto por los partidos políticos como por los agentes sociales", añade el dirigente sindical. "No existe ningún tipo de alusión ni partida destinada al fomento de la igualdad y a la lucha contra la violencia de género, en un momento en el que estamos asistiendo a una escalada de violencia machista amparada por los discursos negacionistas", por lo que el Consistorio "debería realizar una apuesta decidida por acciones que eliminen cualquier tipo de violencia contra las mujeres", afirma Aristu.

Igualmente, a juicio de CCOO, una ciudad que lidera año tras año la clasificación de los barrios más pobres de España "tiene que ser mucho más generosa en sus presupuestos con las partidas específicas para combatir esas tremendas desigualdades" y que "restan oportunidades a buena parte de los sevillanos". En este sentido, los fondos destinados "deben ser sustancialmente mayores y un Ayuntamiento como el de Sevilla debe pilotar la coordinación de las administraciones para este objetivo y dar ejemplo".

Asimismo, debe ser una "prioridad absoluta", en opinión de CCOO, llevar a cabo la cobertura del casi millar de vacantes "que faltan" en el Consistorio y que son "imprescindibles" para el refuerzo de los servicios públicos que necesita la ciudadanía.

De su lado, UGT alude también a una "falta de transparencia" puesto que "estamos cerca del mes de diciembre y no conocemos el proyecto de presupuestos. A día de hoy, han enviado un 'power point' muy poco explicativo, en el que no aparecen partidas que desde el sindicato consideramos fundamentales, como las referentes a igualdad o violencia de género", manifiesta su secretario provincial, Juan Bautista Ginés, cuestionado al respecto."Creemos que es importante poner el acento en las desigualdades existentes en Sevilla, que venimos denunciando de manera reiterativa desde UGT Sevilla, una ciudad que, pese a los grandes eventos, tiene una alto nivel de pobreza y sigue manteniendo los tres barrios más pobres de España desde hace décadas, un ranking que debería avergonzarnos", abunda el dirigentes sindical.

Para UGT Sevilla, los presupuestos tienen que ser "más sociales" y "pensar en los ciudadanos y ciudadanas, en todas y todos, pero especialmente en quienes menos tienen".

VALORACIÓN DE LA PATRONAL

Por otro lado, para la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) es fundamental que se llegue a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos ya que, con ello, "no sólo se garantiza que comiencen a ejecutar cuanto antes, sino que se evita que se puedan perder nuevas inversiones que reviertan en beneficio de la ciudad", según indican fuentes de la patronal a Europa Press."Hacemos por ello un llamamiento a todas las partes para hacer las cosas bien, ser responsables y llegar a acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos", subrayan las mismas fuentes. "Entre todos tenemos que trabajar por el desarrollo económico de la ciudad para así mantener los niveles de bienestar social y reducir las desigualdades estructurales existentes, como tener seis de los 15 barrios más pobres de España, según el INE". Y esto "sólo se conseguirá si, en el año 2024, Sevilla genera empleo, que es el sustento de las familias, gracias a la actividad empresarial, y, con ello, progreso económico y desarrollo social".

CRÍTICAS DESDE LA OPOSICIÓN

En el marco de las reuniones celebradas por el Gobierno popular del Ayuntamiento este miércoles con los grupos de oposición en busca de propuestas para las líneas generales del proyecto de cuentas de 2024, que se eleva a 1.031 millones de euros, el grupo municipal socialista pedía la "documentación completa" del Presupuesto del Consistorio y de sus organismos autónomos y empresas públicas para "poder trabajar en su análisis y realizar las posibles aportaciones conforme al modelo de ciudad que el PSOE ha ido conformando y ejecutando en los últimos dos mandatos".

La portavoz de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, expresaba la "preocupación" de su formación por el hecho de "no tener todavía el documento de los presupuestos"; más aún cuando se han aprobado las cuentas de la Diputación y "hay cientos de ayuntamientos de la provincia que están trabajando ya sobre el proceso, y nosotros no tenemos el documento: vamos tarde y mal".

Vox avisaba de que el Ejecutivo de Sanz no ha entregado "ningún documento que aporte números" concretos de las nuevas cuentas.