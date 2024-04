El subdelegado: "El mérito de PP con el tren litoral es haber metido un estudio previo en un cajón tres años"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha subrayado este miércoles que "el mérito del PP con el tren litoral es haber metido en un cajón un estudio previo de 2015 durante tres años siguientes que continuó al frente del Gobierno de España hasta que fue condenado como partido político por corrupción y se produjo la moción de censura".

En un comunicado, Salas ha recordado al PP que "no está para dar lecciones sobre el tren litoral ni en materia de infraestructuras porque absolutamente todas las grandes infraestructuras que se han ejecutado en la provincia de Málaga han venido de la mano de gobierno socialistas, mientras que el PP sólo se dedica a pedir lo que luego no hace cuando gobierna".

Ha recordado que "los dirigentes del PP de Málaga y sus responsables institucionales siguen engañando a la ciudadanía haciendo creer que el estudio previo sobre el tren litoral es de 2018, cuando realmente es de 2015 y el Gobierno de Mariano Rajoy lo tuvo metido en un cajón durante tres años".

Salas ha recalcado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "en ningún momento ha negado que exista tal documento, sino que dijo textualmente que no hay 'ni estudio de viabilidad, ni declaración de impacto, no hay ni un solo papel con el que trabajar'"."Y evidentemente cualquiera que trabaje con rigor y seriedad en materia de infraestructuras sabe que un estudio previo de 2015 no es un documento con el que se puede trabajar en 2024"", ha apostillado el subdelegado del Gobierno en Málaga, quien ha apuntado que "el rigor y la seriedad no es la práctica habitual del PP allá donde Gobierna".

Al respecto, ha señalado que "tan es así que lleva gobernando Andalucía desde inicios de 2019 y desde entonces no ha hecho absolutamente nada en materia de grandes infraestructuras, como es el caso de la promesa electoral de Juanma Moreno Bonilla que aseguró en 2018 que el metro al PTA estaría hecho en tres años; en cinco años de gobierno del PP en la Junta sólo han ejecutado la finalización de una parada del metro"."El Gobierno de España no está en el ruido y sí en actuar en la mejora de la movilidad en la zona occidental de la provincia a través de actuaciones concretas ya ejecutadas o en ejecución por el Gobierno de Pedro Sánchez", ha subrayado Salas.

En este punto, ha precisado las mejoras del firme de 30 kilómetros de la A-7 en Fuengirola, Mijas y Marbella por valor de 6,1 millones de euros; y de la seguridad vial en los túneles de Montemayor, La Quinta, río Verde, Nagüeles, Santa María I y Calahonda de la AP-7, por importe de 20,8 millones de euros.

También se ha referido a las mejoras de la seguridad vial en los túneles de Casares, Corominas, Santa María II y Estepona de la AP-7, por valor de 15,1 millones de euros; y en los de Churriana y San Pedro Alcántara de la A-7, con una inversión de 3,7 millones de euros.

Asimismo, ha aludido a la mejora de 12 pasarelas peatonales de la A-7 en Marbella y Estepona, por importe de 1,8 millones de euros; y a que está pendiente de adjudicación una inversión de 15,8 millones para la instalación de 28 pantallas acústicas para reducir el ruido en la variante de Marbella de la AP-7.

En materia de ferrocarril, Salas ha asegurado que el Gobierno de España "trabaja ya en el desdoblamiento de la vía del Cercanías (C1) para reducir la frecuencia de trenes de 20 a 15 minutos con un presupuesto aproximado de 40 millones de euros".

Ha apuntado que a ello se suman otras actuaciones en la provincia de Málaga, "como la apuesta inversora en la línea Algeciras-Bobadilla, con unos 370 millones de euros invertidos"; la conexión "por primera vez en la historia de Málaga y Granada" a través del ferrocarril por Alta Velocidad o el 'bypass' de Almodóvar del Río "para reducir el trayecto por Alta Velocidad entre Málaga y Sevilla".

El subdelegado ha manifestado, igualmente, que en materia de Carreteras, el Gobierno de España "sigue sumando compromisos con el estudio previo para la mejora de los accesos a Málaga desde el tramo oriental de la A-7 o el proyecto para mejorar la capacidad de la MA-20 entre Málaga y Torremolinos que se somete a información pública con un presupuesto de 190 millones de euros".