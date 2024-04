La obra teatral "Trash! invita al público a reflexionar sobre el consumo desacerbado

Todo ello en una cita incluida en la programación de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, en este caso con la colaboración y el apoyo del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música a través del Programa Estatal de Artes Escénicas (Platea).

Desde las bolsas de basura, los tambores y los paraguas iniciales, pasando por interpretar el 'Stand by me' de Ben E. King, el "We will rock you' de Queen y 'Magalenha' de Carlinhos Brown. Con una escenografía entre futurista e industrial, 'Trash!' tuvo momentos para el deleite, como esas percusiones metálicas dedicadas con dos bombonas de butano como para lo trepidante de los duelos con balones de basket.

Todavía habría más sorpresas, con un magnífico número de raíz flamenca en el que consiguieron un efectismo laborioso a través de lámparas que parecían platillos volantes. Desde luego, otro ejemplo de cómo maximizar el uso de elementos cotidianos sin necesidad de grandes artificios.

En el tramo final, un largo número con productos de limpieza (un cubo, una fregona, un bote de limpiasuelos y unos cepillos de madera y convertir un carro de la compra en un xilófono con botellas de plástico como elemento percutor. Melodías de 'El Señor de los Anillos', 'Rocky'('Eye of the tiger'), 'Smoke on the water' de Deep Purple o 'Insomnia' de Faithless se reconocieron en ese número.

Para terminar, dos 'voluntarios' escogidos de entre el público se sumaron a una fiesta en un particular aprendizaje primero e interpretación después del 'Para Elisa'.