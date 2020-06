El tirador de Málaga fue militar y tiene antecedentes penales por maltrato

La Guardia Civil puso ayer en libertad al supuesto autor del vídeo grabado en una galería de tiro de Málaga, detenido ayer horas después de que se hicieran virales las imágenes en las que se ve cómo dispara a unas fotografías de miembros del Gobierno, como el presidente, Pedro Sánchez, o el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Fuentes del instituto armado aseguraron que el hombre, un taxista y ex militar, fue arrestado en La Cala del Moral. El hombre tiene antecedentes por violencia de género y usó en la grabación un arma que no es de su propiedad, ya que no dispone licencia para el uso de armas, informaron a Europa Press fuentes del instituto armado. También se indaga sobre vínculos con la extrema derecha.

Tras ser trasladado a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga fue puesto en libertad a primera hora de la tarde de ayer, aunque deberá comparecer ante el juez cuando sea requerido. Fue la Policía Nacional la que el jueves identificó la galería de tiro, de carácter privado y perteneciente a una armería deportiva, desde la que este individuo disparaba. El lugar está situado en Málaga capital y, en concreto, según fuentes consultadas, se trataba de una galería ubicada en el polígono industrial El Viso con el nombre de Armería Deportiva Lince.

En el vídeo aparece un hombre, con cascos rojos y a cara descubierta, que dispara contra fotografías de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el dirigente de Podemos, Pablo Echenique. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron ayer que las fuerzas de seguridad abrieron una investigación y que, "como sucede en hechos que pueden revestir caracteres de delito, pueden actuar de oficio para identificar a los autores". Aunque algunos usuarios de Twitter aseguraban que el arma utilizada podía ser una de las "que usa la Policía", la investigación inicial rechazó este extremo, como también que se tratara de una instalación de las que las fuerzas de seguridad utilizan para las prácticas de tiro obligadas de sus agentes.

En un comunicado de prensa, el Gobierno mostró "su total repulsa y condena de estas imágenes, que contienen amenazas graves y siembran el odio". "Hechos así alimentan a los sectores más ultras de la sociedad que pretenden destruir valores esenciales de nuestra democracia y de nuestra Constitución, como son la convivencia y el respeto absoluto de la pluralidad política", subrayó el Gobierno en el comunicado.

Por otra parte, la Fiscalía de Málaga abrió ayer unas diligencias de investigación penal. Estas diligencias se han iniciado por un presunto delito de amenazas contra miembros del Gobierno, apuntaron las fuentes, quienes señalaron que se han incoado por haber recibido oficios tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Por otra parte, fuentes judiciales informaron a Efe de que la Fiscalía de Málaga quizá tenga que inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, al ser la única que es competente para investigar delitos contra miembros que forman parte del Gobierno.