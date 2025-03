Hace un 'tour' por Andalucía y elige los andaluces que peor le caen: "Es que sois muy vuestros"

Hay opiniones más polémicas que otras, como por ejemplo la que ha compartido el tiktoker @daniglaz__ después de recorrer toda Andalucía. Por supuesto, para aquellos que llegan por primera vez a la comunidad, cada una de sus provincias desprende un encanto especial; aunque siempre haya aspectos que resulten más atractivos que otros. En cualquier caso, el influencer ha comentado en compañía de su madre qué monumento le ha llamado más la atención, dónde se come mejor, cuál es su ciudad favorita y qué andaluces le han caído peor. Aquí está el problema.

Fuese cual fuese la respuesta, la hilera de comentarios sería muy similar. La publicación, compartida con sus más de 99.000 seguidores hace dos días, acumula miles de interacciones hasta el momento. Todas ellas de usuarios que reaccionan al contenido y comparten sus impresiones. Algunos concuerdan y otros encuentran comentarios ingeniosos para que lo negativo se convierta en positivo.

Los andaluces que peor les han caído

"De las ciudades en las que hemos estado, nuestra favorita es...". Así comienza el breve vídeo y, después de una pausa, su madre responde "Granada" y él añade "Granada o Córdoba". Sin embargo, la que menos les ha gustado es Málaga, aunque se debe a una razón justificada: "Simplemente, porque no la hemos visto". Curiosamente, Málaga es también la ciudad en la que mejor han comido para la madre del influencer; mientras que él se decanta por Córdoba. Ahora bien, la valoración más negativa para este asunto, se la lleva Sevilla, tal y como aseguran madre e hijo conjuntamente. "Es en la que peor hemos comido, aunque hemos comido genial en todas partes", matizan.

"Los andaluces que mejor nos han caído...", prosigue @danielglaz__. "No, yo paso de esta, es muy polémica", comenta su madre. Y efectivamente. Para el tiktoker, los malagueños son sus favoritos, mientras que los Sevillanos son los que peor les han caído "por lo que sea. Lo siento mucho, pero sois muy vuestros. No se os puede decir nada que os lo tomáis todo a mal y... simplemente, la gente no era tan acogedora como en otras ciudades, por la experiencia propia que hemos tenido".

Finalmente, entre los monumentos que más les han gustado, se encuentran los Alcázares de Sevilla y el Puente de Ronda, en Málaga. "Como conclusión general, Andalucía es preciosa", concluye Daniel.

Reacciones: "Sevilla juega en otra liga"

Como cabría esperar, el vídeo se ha colmado de comentarios alrededor de esta polémica. Así, David Linares señala que "Sevilla no está para caerle bien a nadie. Sevilla juega en otra liga y, sobre todo, lo habéis dicho bien, es muy nuestra y no necesitamos publicidad". Por su parte, otra usuaria añade entre risas: "En Andalucía, no caen bien los sevillanos a la mayoría de andaluces". Sin embargo, también hay quien trata de analizarlo. "Es normal, Sevilla es una ciudad grande. Pasa lo mismo que en Bilbao, Madrid y Barcelona: en los pueblos la gente cae mejor".

Otros comentarios, en cambio, se centran en reivindicar aquellos espacios que no han sido mencionados: "Como granadina me indigna que no hayáis mencionado la Alhambra", "Si nos has visto Cádiz, no has visto Andalucía" o "Tenéis que ver Málaga capital más a fondo" son solo algunos de ellos.