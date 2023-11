Más de 3.600 personas, entre afiliados y trabajadores del Grupo Social ONCE, se reúnen en Benalmádena

El alcalde de Benalmádena (Málaga), Juan Antonio Lara, ha participado este jueves en la celebración de unas jornadas de convivencia en el municipio de la ONCE, que se celebran hasta el próximo 5 de noviembre. El evento congrega en hoteles del municipio y alrededores a más de 3.600 personas entre afiliados a la ONCE y trabajadores del Grupo Social ONCE de toda España, y se organiza también en consonancia con el municipio vecino de Fuengirola, que contó con una representación en el acto.

El primer edil ha asegurado durante su intervención que le llena de orgullo la elección del municipio como sede de este encuentro, que celebra ya su XXXIV edición, "convirtiendo a Benalmádena en capital de la ONCE y del Grupo Social ONCE en España durante estos días".

Así, ha subrayado que "estas jornadas de convivencia en Benalmádena nos permiten luchar contra el problema de la estacionalidad, tanto a nosotros como a nuestros municipios vecinos y nos permite mostrar a sus asistentes todo el potencial que tiene nuestro municipio, su gran oferta cultural, de ocio, gastronómica y todo nuestro patrimonio, que va mucho más allá de sol y playa".

Además, el regidor ha agradecido que la ONCE vaya a dedicar el sorteo del próximo sábado día 4 de noviembre a Benalmádena, coincidiendo con la celebración de estas jornadas de convivencia."Benalmádena es protagonista en toda España este sábado, lo que nos llena de ilusión", por lo que, ha dicho Lara, "invito a todos a comprar uno de estos cupones para este sorteo", con un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.