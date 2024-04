El pleno rechaza abordar por urgencia ayudas a comerciantes y una reprobación a la edil Minerva Salas

Juan Bueno critica que "los grupos de la oposición se hayan alineado contra los comerciantes" afectados por la ampliación del tranvía

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha rechazado durante el pleno ordinario celebrado este martes la inserción en la sesión por vía de urgencia de una propuesta del Gobierno local sobre una línea de ayudas para los comerciantes afectados por las obras de urbanización derivadas de la ampliación del tranvía y de otra moción promovida por el PSOE, en demanda de reprobar a la concejala del PP Minerva Sala por su papel como presidenta de la Comisión de Control y Fiscalización.

El concejal de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital, el popular Juan Bueno, ha defendido la urgencia de la propuesta del Gobierno local para un fondo de ayudas por importe de 260.000 euros a comerciantes afectados por las obras de ampliación del tranvía desde San Bernardo hasta el centro comercial Plaza de Armas, al objeto de que este asunto no "tenga que esperar un pleno más", o sea a la sesión de mayo.

Pero la urgencia no ha prosperado, al votar en su contra el PSOE, Vox y Podemos IU, tras lo cual Bueno ha criticado que "ni el PSOE, que proyectó las obras y no se preocupó por minimizar las molestias a los comerciantes y vecinos, ni Vox ni Podemos-Izquierda Unida, que tantas veces han criticado la falta de compensaciones económicas a los afectados por estas obras, han tenido a bien poner su granito de arena". Así, ha lamentado que "los grupos de la oposición se hayan alineado contra los comerciantes" afectados por la ampliación del tranvía."Frente a estas actitudes de la oposición en bloque, el Gobierno municipal va a seguir dejándose la piel por los vecinos de Sevilla y en concreto por los comerciantes del barrio de Nervión para que los perjuicios de estas obras no les lleven a tomar decisiones drásticas como el cierre", ha proseguido Juan Bueno.

Tampoco ha superado el trámite de urgencia una moción del PSOE en demanda de reprobar, con petición de cese o dimisión, a la edil Minerva Salas en su papel de presidenta de la comisión de control y fiscalización.

Al respecto, la concejala del PSOE Sonia Gaya ha expuesto que Salas ha inadmitido una pregunta del PSOE a dicha comisión "sin resolución que justificase" dicha decisión y acumula unas "300 preguntas sin responder" del Grupo socialista, si bien su petición ha sido también rechazada al cosechar el apoyo de Podemos-IU pero el rechazo de PP y Vox.