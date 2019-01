Un centenar de vecinos de Totalán se concentran en apoyo a los padres de Julen

Los vecinos de Totalán no conocían a Julen, tampoco a su familia, pero salen a la calle y sienten lo cerca que lo tienen. No pueden olvidar que en el cruce de la carretera con Olías hay un carril donde no se para de trabajar noche y día para rescatar a un niño de dos años y medio. Tampoco se quitan de la cabeza el sufrimiento que están pasando sus padres y familiares. Por eso, a modo de símbolo, como si representaran a cada persona de cualquier punto del planeta que no puede dejar de pensar en Julen, han salido este miércoles durante una hora en manifestación.

La marcha ha recorrido desde el punto donde se concentran los medios de comunicación a la espera de novedades sobre del rescate de Julen, en la glorieta del Camaleón, hasta casi el cruce del municipio de Olías con Totalán.

En la concentración también participaron los alumnos del Ceip Virgen del Rosario que también leyeron mensajes de apoyo a Julen. “Fuerza”, “Ánimo”, “Esperanza”, “Te queremos”, decían. La manifestación arrancó en la glorieta del Camaleón hasta el cruce de Olías, desde dónde podían ver el trasiego de camiones.

“Estamos dando voz no sólo a todos los vecinos de Totalán sino a las de todas las comunidades que desde el pasado domingo tenemos a Julen en nuestros pensamientos desde que empieza el día y en cada minuto”, recogía el manifiesto que leyó Cristina y en el que mostraron su solidaridad con los padres, con los familiares y con todos los profesionales que forman parte del operativo de rescate.

Niños han expresado su solidaridad, su cariño y su fuerza

Mientras, en la zona se siguen acometiendo los trabajos para ejecutar los dos túneles con los que se pretende acceder al punto en el que se cree que podría estar el pequeño.

Los técnicos han descartado continuar con la extracción del material sólido del interior de la prospección y acometen la construcción de una plataforma para habilitar dos túneles alternativos.

Lo que sí se va hacer en la perforación por la que se precipitó el niño es "encamisar", o lo que es lo mismo colocar un tubo para recubrir la excavación.