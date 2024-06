El verano de Bodegas Emilio Moro sabe a godello

Verano y recuerdos. Estas dos palabras guardan una relación tan genuina que cuando las usas en una misma frase, sin quererlo, descubres el secreto que atesora la auténtica felicidad. Recordar los veranos en función de los helados en la plaza, de las amistades más intensas, siendo el protagonista de las mejores aventuras e, incluso, viviendo ese primer amor, hace que volver al lugar que un día nos hizo felices sea un placer necesario.

Bodegas Emilio Moro, bodega familiar con más de 100 años de historia que busca ser un punto de encuentro para hacer felices a las personas, lo tiene claro y quiere acompañarte en ese viaje para brindar por esas amistades, esas aventuras y por esos recuerdos que jamás olvidarás.

Disfruta de este verano con Bodegas Emilio Moro

“Cada verano de mi niñez contaba los días para hacer las maletas e irme a Pesquera con toda mi familia y amigos”. Héctor Moro, director de marketing y miembro de la cuarta generación de Bodegas Emilio Moro, nos traslada a los veranos de su infancia, reconociendo que, en vacaciones, no faltaban ni las sonrisas ni los nervios propios de los reencuentros, las ganas de organizar planes y las noches bajo las estrellas en los viñedos de la zona. “Pero es que, a día de hoy, la sensación es la misma. Cuando hay ganas de volver siempre al mismo lugar es porque algo importante dentro de nosotros se despierta al estar allí, y eso, sin duda, engancha”.

Para disfrutar de todos esos planes que hacen del verano una de las estaciones más especiales del año, Bodegas Emilio Moro presenta sus tres godellos que elabora en la D.O. Bierzo como los mejores aliados para vivir esta época del año con intensidad.

Disfruta del verano con un buen godello / Bodegas Emilio Moro

Polvorete 2023, el godello más juvenil de Bodegas Emilio Moro. Un blanco divertido y rebelde perfecto para disfrutar de una cena de verano con amigos. Fresco, fácil de beber, pero lleno de matices. Transmite alegría y puede acompañar cualquier encuentro, demostrando que, aun siendo el más joven, la tierra de El Bierzo tiene mucho que contar. Propuesta para acompañar: ensalada de arroz, ceviche y tartar de atún.

El Zarzal 2022, brillante, expresivo y equilibrado. El vino perfecto para conquistar a los paladares más exigentes. Con vocación varietal, respeta la identidad de la godello sin renunciar a la frescura. Propuesta para acompañar: pastel de cabracho y arroz con conejo y setas.

La Revelía 2021 es sofisticación, es estructura, es complejidad. Es el godello más especial de Bodegas Emilio Moro caracterizado por una personalidad única, siendo la máxima expresión del carácter varietal de la godello. Sutil, sugerente y complejo con una crianza sobre lías en barrica que le aportan cuerpo y untuosidad. Es un vino que, cuando preside una mesa, se convierte en el protagonista de cualquier conversación, gracias a sus matices de fruta madura de hueso y flores secas en nariz. Propuesta para acompañar: carpaccio de gambas con soja y magret de pato con parmentier de mojo y manzana.

Verano en el pueblo, la vida mejor

En pleno corazón de la Ribera de Duero, en una zona privilegiada de la “Milla de Oro”, y en Ponferrada, un paraíso escondido lleno de encanto, paisajes impresionantes, y una exquisita gastronomía, se encuentra Bodegas Emilio Moro.

Es, precisamente, la familia de Bodegas Emilio Moro, la que nos cuenta lo afortunados que se sienten por tener la oportunidad de volver siempre al lugar donde se sienten realmente felices, en su caso, su pueblo, su hogar. Eso es lo que han querido reflejar en el video en el que presentan sus tres godellos como parte indispensable para vivir este verano.

Mientras descorcha una botella de Polvorete 2023, Patricia Sánchez Moro, directora general y miembro de la cuarta generación de Bodegas Emilio Moro, junto a Héctor Moro, nos cuenta que se sienten muy felices de poder volver cada verano. “Está claro que quien no tiene, no lo echa de menos, pero, la vida en nuestros pueblos da mucho de sí.” Haciendo memoria y “tirando” de sus recuerdos más especiales, Patricia y Héctor destacan lo que más les gusta de pasar sus vacaciones en su tierra, “lo más sencillo que se te pueda venir a la cabeza: pasar tiempo con la familia y amigos.” Ambos reconocen que la calma con la que viven esos días es un privilegio y aunque a ambos les encanta conducir, ir andando a todos los lados sin necesidad de buscar aparcamiento les parece un auténtico privilegio. “Que el mayor atasco que nos encontremos sea el de la cola para pedir un vino en esos aperitivos que se alargan hasta el momento de la siesta no tiene precio”. Ambos reconocen entre risas que cuando vuelven, dejan de ser Héctor y Patricia, para ser los nietos de La Feli y de Emilio, “algo a lo que estamos muy acostumbrados y que recibimos con mucho cariño”, y añaden que, “la parte más divertida es la de los reencuentros con nuestros amigos de la infancia, con los que cambiamos las tardes de piscina por los tardeos en las terrazas o las barbacoas al atardecer.” No se olvidan tampoco de lo agradable que es salir con una sudadera, bien para dar un paseo por los viñedos, comer un helado en la plaza o simplemente, charlar en el escalón de casa.

“Para nosotros es importante que las personas que nos conocen y nos visitan sientan que son parte de nuestro hogar y por ello, este verano queremos formar parte de esos recuerdos tan especiales que, nosotros, por suerte, podemos revivir verano tras verano”. Con estas palabras, Patricia Sánchez Moro, nos invita a vivir este verano con intensidad y que los tres godellos que elaboran en la D.O. Bierzo formen parte del verano de nuestras vidas.