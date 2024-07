Manuel Gavira se ha sentido incómodo cuando un periodista le ha preguntado expresamente si le gustó el triunfo de España y el gol del joven lateral. "No hace falta que juegue Lamine para ser campeones del mundo", ha dicho titubeante. "Si no lo hubiera marcado él, a lo mejor lo hubiera marcado otro, no entiendo muy bien", ha respondido ante la insistencia del periodista