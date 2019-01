Un vino de Jerez llamado 'VOX'

Por las redes sociales circula la etiqueta de un vino de Jerez que se comercializó en su día bajo la marca 'VOX' ('Very Old Xerez'), siglas que coinciden con la formación política que ha alcanzado un acuerdo con el PP para facilitar la investidura de Juanma Moreno como el primer presidente no socialista de Andalucía.

El vino en cuestión formaba parte de la cartera de marcas de la familia Ivison (R.C. Ivison), con sede en la calle Pizarro y dedicada a la exportación de jereces y brandies, fundamentalmente a Inglaterra e Irlanda.

La extinta bodega exportaba sus vinos fundamentalmente a Inglaterra e Irlanda, etiquetando el fino como 'Delicado' y el oloroso como 'VOX', siglas empleadas también para la comercialización de cream.

Más que una marca, 'VOX' puede considerarse un precedente de los términos 'VOS' y 'VORS' ('Very Old Sherry' y 'Very Old Rare Sherry') con los que actualmente el Consejo Regulador acredita la vejez calificada de más de 20 y 30 años de los vinos amparados por la Denominación de Origen.

Los Ivison abandonaron el negocio bodeguero en 1964 con la venta de todos sus activos, incluidas las marcas, a 'Wisdom & Warter', que más recientemente fue adquirida por González Byass.