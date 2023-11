La lucha contra la violencia de género queda plasmada con grafitis en las escalinatas de una calle del centro

Las escalinatas del Pasaje Cuartel de Caballería, en el Distrito Centro, se han teñido de morado y han sido decoradas con una decena de mensajes contra la violencia de género en el marco de las acciones programadas por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, durante todo este mes de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el próximo día 25.

Frases anónimas propuestas por las entidades que integran el Consejo Sectorial de las Mujeres como 'No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre', 'Ni golpes que duelan ni palabras que hieran', 'Escuchar es amar', 'Levanto la voz, no para gritar, sino para que las que no tienen voz puedan ser escuchadas', 'El NO al otro es un profundo SÍ a mí misma', 'El amor ni golpea ni humilla' y 'Utilizaré mi fuerza para abrazar' junto a otras de personajes célebre como 'Que nada nos defina, que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia'(Simone de Beauvoir), 'Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarse a que te devore desde el interior'(Frida Kahlo) y 'El acto más valiente es pensar por una misma, en voz alta'(Coco Chanel) han ido quedando plasmadas desde primera hora por los grafiteros Cristina Soler y Javier Dolera en esta escalinata, que ha sido elegida por tratarse de una zona transitada especialmente por gente joven dada su proximidad al campus universitario de El Ejido.

Esta iniciativa forma parte del calendario de actividades promovidas por el Consejo Sectorial de las Mujeres y el Área de Derechos Sociales en torno al 25N para visibilizar la lucha contra la violencia de género.

En paralelo, se ha lanzado la campaña de sensibilización que, bajo el lema 'Nunca es tarde para salir de la violencia', va dirigida a las mujeres mayores que sufren malos tratos y a su círculo más cercano. El objetivo es transmitir un mensaje de apoyo a estas víctimas, para que sepan que cuentan con recursos institucionales y el respaldo de su entorno social y familiar para salir de cualquier situación de violencia.

La campaña se va a distribuir durante todo el mes de noviembre en autobuses, mupis físicos y digitales, la pantalla de El Corte Inglés y en medios de comunicación (radio, prensa escrita y digital y televisión). Asimismo, se realizarán publicaciones en las redes sociales municipales verificadas y se distribuirá material publicitario.

Además, el edificio del Ayuntamiento de Málaga se iluminará de color morado todos los jueves de noviembre y el sábado 25 en señal de repulsa contra la violencia machista. La información de la campaña y recursos ante la violencia machista está disponible en www.contraviolenciadegenero.es.

Las actividades organizadas por el Ayuntamiento durante todo el mes tendrán como acto central el homenaje a las mujeres víctimas de la violencia de género previsto para la mañana del sábado 25 (11.00 horas) en el monolito situado en el Paseo del Parque con la participación de representantes de todas las administraciones públicas y de las entidades que conforman el Consejo Sectorial de las Mujeres.

Antes de llegar a ese día se desarrollarán numerosas iniciativas. Tras la actividad de grafitis, la programación continuará el viernes 10 con la celebración de un taller participativo con la escritora Marisa del Prado sobre situaciones de violencia hacia las mujeres, que tendrá lugar en el Museo Carmen Thyssen a partir de las 20.00 horas.

GALA, JORNADAS Y TALLERES

Para el miércoles 15 a las 18.00 horas se ha organizado una gala homenaje en el Teatro Cervantes, mientras el viernes 17 (de 16.00 a 18.30 horas) el Museo del Patrimonio de Málaga (MUPAM) acogerá la jornada 'Mujeres periodistas en el deporte', en la que en colaboración con la Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga será presentado el estudio 'Desinformación y discurso de odio hacia las periodistas deportivas' realizado por los profesores de la Universidad de Málaga Elena Blanco, Juan Cano y María Jesús Fernández.

Además, la periodista deportiva Carme Barceló ofrecerá una conferencia para relatar sus vivencias durante su trayectoria profesional, a la que seguirá una mesa redonda con las periodistas Laura Pérez e Isabel Sánchez y la abogada Carmen Torres que estará moderada por la coordinadora de la Asamblea de Mujeres Periodistas, Teresa Santos.

La actividad se retomará el martes 21 de noviembre con la celebración del pleno del Consejo Sectorial de las Mujeres, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a partir de las 17.00 horas. Además, para el miércoles 22 se han programado dos iniciativas. Por un lado, el taller 'Tejiendo igualdad'(Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín, a las 17.30 horas) en el que un grupo de mujeres tejerá con retales mientras reflexionan sobre los desafíos y oportunidades para llegar a la igualdad real y plasmará sus mensajes en bordados.

Por otro, la jornada 'Mujeres en el marco de la biopolítica' a cargo de Isabel Menéndez Menéndez y organizada por la Asamblea de Mujeres Periodistas y el Consistorio, que se desarrollará de forma 'on line' entre las 18.30 y las 19.30 horas.

Además, el jueves 23 hay previsto a partir de las 17.30 horas un homenaje a las mujeres asesinadas por violencia machista consistente en la realización en la calle Alcazabilla de un gran lazo con cartulinas con los nombres de las mujeres asesinadas, acompañado de velas y flores. También habrá un 'photocall' con testimonios de mujeres agredidas y se habilitará una mesa informativa sobre los recursos y materiales educativos contra la violencia de género.

Junto a estas acciones, también se han organizado una serie de actividades en los once distritos de la ciudad para desplegar acciones de sensibilización y formación que pueden ser consultadas en la web de la campaña www.contraviolenciadegenero.es y en la del Área de Igualdad (https://areadeigualdad.malaga.eu/).

Entre ellas, han destacado un curso intensivo de defensa personal que será impartido el sábado 18 en el salón de usos múltiples de la Junta Municipal del Distrito Bailén-Miraflores entre las 10.00 y las 14.00 horas.

ATENCIÓN A MUJERES

Desde el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, se han realizado en lo que va de año un total de 1.070 atenciones en las que, dependiendo de la situación de cada una de ellas, se les ofrece atención integral en el ámbito social (287), psicológico (182 a mujeres y 365 menores) o laboral (207), además de haber gestionado 29 altas en el Servicio de Teleasistencia.

Por otra parte, el Consistorio también cuenta con el Servicio Urgente de Atención a Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año. En lo que va de 2023, este servicio ha atendido a un total de 750 mujeres, de las que el 60%(452) ha interpuesto denuncia y el 56,5%(424) ha supuesto la imposición de órdenes de protección.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Igualdad, hasta hoy 9 de noviembre han sido 52 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y 1.237 desde el año 2003.