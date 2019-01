Amplia cobertura mediática el domingo 20 del XXVIICross Internacional de Itálica.

Comienza la auténtica cuenta atrás para el Cross Internacional de Itálica –uno de los mejores campos a través de España, incluido por méritos propios en el Calendario de la Federación Internacional de Atletismo, IAAF–, que se celebra este domingo 20, en el circuito que discurre por el Conjunto Aqueológico de Itálica, en la localidad sevillana de Santiponce.

En torno a este yacimiento romano de importancia fundamental en la historia del Mediterráneo, se desarrollarán las diversas pruebas que componen el cronograma del Cross: la sub16 masculina a las 9:00 horas; sub 14 masculina y sub 18 femenina a las 9:30; sub 12 masculina y sub16 femenina a las 9:50; sub10 masculina y sub14 femenina a las 10:05; sub10 femenina y sub12 femenina a las 10:15; sub18 masculina y sub20 femenina a las 10:25; sub20 masculina a las 11; Cross Popular femenino a las 11:40; Internacional Femenina a las 12:30; Cross Popular masculino a las 13:10 e Internacional Masculina a las 14:00 horas.

Una competición deportiva que va a contar con amplia cobertura de medios de comunicación y redes sociales, como explica su director técnico, José Manuel Díaz Chaves. “‘Televisión Española, a través de su programación en Teledeporte, ofrecerá las dos carreras internacionales en directo, es decir, conexiones a las 12:30 y a las 14 horas. Por su parte, la RTVA, a través de su Canal 2, tiene programada una conexión a las 12:30, para dar en directo la Internacional Femenina y, a partir de aquí, ofrecerá grabaciones del resto de las pruebas de base, hasta volver al directo para ofrecer la Internacional Masculina y el podio, hasta las 14:45”.

“Además, continúa Díaz Chaves, todo el Cross se ofrece en streaming en las páginas webs de la Diputación de Sevilla (www.dipusevilla.es) y del Cross (http://www.crossinternacionaldeitalica.es), así como por las webs de Visual Sport, Run on line y plataforma on line de Canal Sur. Por último, también van a tener acceso al Cross muchos españoles, a través del Circuito de la Forta, y, por supuesto, habrá un importante seguimiento en redes sociales, tanto las de la Diputación de Sevilla como las propias del Cross”.“En principio las previsiones meteorológicas son favorables, sin que estén anunciadas lluvias y con temperaturas que oscilan entre los 8 y los 17 grados”, añade el director técnico del Cross, quien hace un llamamiento para que los aficionados sevillanos sean espectadores en directo. “Lo más importante del Cross, su auténtica alma, son las sevillanas y sevillanos que se desplazan a Itálica, para vivir y sentir el campo a través sevillano, español e internacional”.