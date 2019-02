La Diputación, con el Día de Andalucía y el de la Mujer

La Diputación de Sevilla, reunida en sesión plenaria, celebró ayer por anticipado la conmemoración de dos fechas históricas mediante la lectura de sendas declaraciones institucionales. La primera de ellas, es la referida al 28F Día de Andalucía

y, la segunda, sobre la próxima celebración del 8M Día Internacional de las Mujeres. Sobre el Día de Andalucía, el documento, suscrito por todos los grupos políticos, comienza recordando que “hay fechas que representan los anhelos comunes, que significan un antes y un después, que tienen una profunda carga simbólica, al estar conectadas con los sentimientos y a las esperanzas de todo un pueblo. El 28 de Febrero fue el resultado de un esfuerzo colectivo, el éxito de una ilusión compartida, la superación de siglos de marginalidad y la conquista, justa y legítima, de un destino que, por primera vez, recaía en nuestras propias manos”.

En otro de sus párrafos se hace alusión a las “enormes transformaciones sociales y económicas que han servido para ir superando el atraso secular e impulsar un nuevo tiempo de prosperidad y modernización. A pesar de todo –continúa– ninguna conquista es irreversible si cruzamos los brazos. Ninguna aspiración es definitiva si no es sostenida por el mismo entusiasmo. Por eso, el 28 de Febrero no puede ser un recuerdo nostálgico ni una pasiva mirada retrospectiva sin reflexiones hacia el futuro. Debe ser una exigencia para no perder nunca ni el ejemplo ni el legado de quienes se sacrificaron, a veces, dando su propia vida, por convertir Andalucía en el centro de todas las prioridades”.

Finaliza el documento con la aspiración de que “los andaluces y las andaluzas volvamos a ser lo que fuimos, hombres y mujeres de luz, comprometidos/as con nuestra tierra, que aspiramos hoy como entonces, a una autonomía que preserve la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad hacia el futuro y la paz y bienestar de Andalucía, España y la Humanidad”. El texto íntegro lo leyó el secretario general de la Diputación, Fernando Fernández Figueroa.

Con respecto a la declaración institucional del Día Internacional de las Mujeres, el documento elaborado y consensuado por todas las diputaciones andaluzas, expresa en su primer párrafo que “como cada 8 de Marzo, las diputaciones andaluzas dejan a un lado el ideario político para unirse en la lucha por la igualdad de oportunidades, celebrando cada reto y cada avance que consiguieron todas las mujeres que nos antecedieron. Una larga lista de mujeres luchadoras que nos legaron una magnífica hoja de ruta a seguir en pro de una igualdad real”.

Este año las diputaciones andaluzas se han sumado a la ONU en su propuesta de “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio” para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que sin duda requiere cambios transformadores, enfoques integrados y nuevas soluciones, sobre todo en lo que concierne a la defensa de la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas”. El lema que este año han puesto en común las diputaciones andaluzas es imparables #MujeresEnMovimiento #8M2019.

La lectura de esta Declaración Institucional la realizó Juan Antonio Figueras, trabajador de la Diputación de Sevilla y ganador del primer premio del I Certamen de Relatos Cortos 2018, encuadrado en el II Plan de Igualdad de Empresa por su obra La mirada del miedo.