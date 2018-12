Jornadas con motivo del 40 aniversario de la Constitución

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, compartió ayer, junto al Rector de la Universidad Internacional de Andalucía, José Sánchez Maldonado, el acto inaugural de las jornadas que la UNIA ha convocado para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución española del 78.

Villalobos, anfitrión en la Casa de la Provincia, dio también la bienvenida a las consejeras de Conocimiento, Investigación y Universidad y de Educación, Lina Gálvez y Sonia Gaya, respectivamente; al presidente del Parlamento Andaluz, Juan Pablo Durán, y a dos de los ponentes en las jornadas: Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, y al presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso. Para el presidente provincial, “es el momento para hacer una lectura sosegada de cómo hemos llegado hasta aquí y, por supuesto, de las alforjas que queremos llevar en lo que nos queda por recorrer”. Y se mostró abierto al debate revisionista. “Por supuesto que cabe el debate sobre si nuestra Constitución, después de 40 años, necesita una revisión. Pero será el carácter reformista que imperó en la Transición el que nos lleve por buen camino para revisar la Carta Magna, frente a posturas rupturistas que no prosperaron entonces y que no deberían hacerlo tampoco ahora”, afirmó.

Con una alocución basada en el axioma de que “las diferencias enriquecen”, Villalobos consideró que los tres atributos que han caracterizado la Constitución Española del 78 siguen estando vigentes, cuatro décadas más tarde de su promulgación.

“La convivencia diaria y los problemas que nos afectan como sociedad son oportunidades de diálogo, consenso y espacio para el encuentro. Por lo tanto, éste debe ser el principal activo que pongamos en valor después de 40 años: su capacidad para convertir las diferencias en un elemento potenciador del proyecto colectivo. Cordura incluyente frente a posturas frentistas, que brotan en clave ideológica o territorial”.El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, pronunció la conferencia inaugural de estas jornadas, que se desarrollarán hasta hoy , y en la que está prevista la participación de: Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñon, consejero permanente del Consejo de Estado; Manuel Medina, de la Hispalense; Miguel Agudo Zamora, de la Univesidad de Córdoba, Pablo Lucas Murillo, magistrado del Tribunal Supremo; Ruth Rubio, directora de la Cátedra Unesco de Interculturalidad y Derechos Humanos de la UNIA.

Por otra parte, hoy, a las 12:30 horas y también en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, tendrá lugar la presentación de la película Las Constituyentes, dirigida por Olivia Acosta, en un acto dirigido por el secretario general de la UNÍA, Manuel Torres.