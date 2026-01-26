Cómo ahorrar energía sin renunciar al confort

José Antonio Ranea, director de Atención al Cliente de Endesa en Andalucía y Extremadura, señala que una gestión eficiente de la climatización, pequeños gestos cotidianos y el uso de las herramientas digitales de esta compañía pueden marcar una gran diferencia en la factura.

Ahorrar energía sin renunciar al confort es posible, y pasa más por cambiar hábitos que por hacer grandes sacrificios. Así lo defiende José Antonio Ranea, director de Atención al Cliente de Endesa en Andalucía y Extremadura, quien subraya que una gestión eficiente de la climatización, pequeños gestos cotidianos y el uso de las herramientas digitales puestas en marcha por esta compañía pueden marcar una gran diferencia en la factura. En esta entrevista, explica cómo las familias andaluzas pueden afrontar el invierno con hogares confortables, consumo responsable y un mayor control del gasto energético.

Desde Endesa se insiste en que ahorrar energía no significa renunciar al confort. ¿Qué mensaje lanzaría a las familias andaluzas que temen pasar frío si reducen el consumo?

El primer mensaje que trasladaría es muy claro: no hay kilovatio hora más barato ni más ecológico que el que no se consume. Por eso, hay que poner el foco en evitar consumos innecesarios.

Dentro del gasto energético de los hogares, el mayor peso lo tiene la climatización, que supone entre el 40 % y el 45 % del total de la factura energética, sin contar impuestos. Por tanto, es ahí donde debemos actuar.

“Hay que poner el foco en evitar consumos innecesarios”

La clave está en ajustar correctamente la temperatura sin reducir el confort. Todos los estudios y expertos coinciden en que, en invierno, una temperatura de entre 21 y 22 grados es suficiente para sentirse cómodo en casa. Por la noche, incluso, se puede bajar hasta los 16 o 17 grados sin que ello afecte negativamente al bienestar.

En verano ocurre algo similar: en el caso del aire acondicionado, una temperatura de 25 grados es más que suficiente si se hace un buen uso del termostato.

Además del control de la temperatura, es fundamental evitar pérdidas de energía. Un buen mantenimiento de la caldera puede reducir el consumo entre un 5 % y un 15 %. En sistemas de calefacción con radiadores, purgarlos correctamente puede suponer hasta un 5 % de ahorro adicional.

También es clave mejorar el aislamiento del hogar: ventilar solo durante unos diez minutos, instalar burletes en puertas y ventanas y evitar fugas de calor o de frío. Y para quienes estén planteándose una reforma, conviene valorar qué actuaciones pueden mejorar la eficiencia energética, ya que muchas comunidades autónomas ofrecen subvenciones para este tipo de mejoras.

En definitiva, es posible reducir el consumo sin pasar frío, simplemente haciendo un uso más eficiente de la energía.

Hablan también de pequeños gestos con gran impacto. ¿Qué hábitos cotidianos pueden marcar la diferencia en el consumo invernal?

Además de todo lo relacionado con la calefacción, que es el mayor gasto, el siguiente consumo más importante es el del agua caliente sanitaria, tanto en invierno como en verano. Aquí, por ejemplo, es preferible optar por duchas cortas en lugar de baños largos. Con una ducha con una duración de una o dos canciones es suficiente para mantener una buena higiene sin disparar el consumo.

En cuanto a los electrodomésticos, lavadoras y lavavajillas deben utilizarse, siempre que sea posible, con programas cortos y a baja temperatura si la ropa o la vajilla no están muy sucias. Esto permite obtener ahorros significativos.

La iluminación representa entre un 5 % y un 10 % del consumo. En Andalucía contamos con muchas horas de luz natural, por lo que conviene aprovecharla al máximo y sustituir progresivamente las bombillas por tecnología LED, mucho más eficiente.

“En Andalucía contamos con muchas horas de luz natural, por lo que conviene aprovecharla al máximo”

En la cocina también se pueden aplicar medidas sencillas: aprovechar el calor residual del horno apagándolo unos minutos antes de terminar la cocción o cocinar varias recetas seguidas; descongelar los alimentos de forma natural en lugar de usar el microondas; y tapar ollas y cazuelas, lo que puede ahorrar hasta un 15 % de energía.

Por último, el uso de regletas con interruptor permite evitar los consumos en ‘stand by’ de televisores, cargadores o pequeños electrodomésticos, los llamados consumos vampíricos.