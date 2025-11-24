Black Friday Andalucía 2025: Listado de los mejores chollos y promociones

El Black Friday de este año ya se está dejando sentir en Andalucía con la alegría y el arte que caracterizan a nuestra tierra. Esta cita es mucho más que un día donde volvernos locos con las compras, es el momento perfecto para buscar escapadas y nuevas experiencias en las ciudades patrimoniales y las costas andaluzas. ¿Quieres saber cómo?

Pues todo es gracias a la cadena hotelera más famosa de España, Meliá, que se suma a la temporada de rebajas con diferentes ofertas de Black Friday en hoteles, pensadas para quienes quieres disfrutar tanto de un atardecer en la Alhambra como de unos días en la Costa de la Luz.

Aquí, el Black Friday no es solo un día, es una oportunidad para descubrir Andalucía (¡y mucho más!) de una forma distinta y, de paso, ahorrar a lo grande en cada reserva.

¿En qué consiste el Black Friday en hoteles? ¿Cuándo comienzan las ofertas?

Las irresistibles promociones de Black Friday se han convertido en muy poco tiempo en un auténtico motor para el turismo en todas las ciudades de Andalucía. Esta fecha, el viernes 28 de noviembre este 2025, se llena de precios bajísimos en hoteles, vuelos y experiencias. Y, el gigante de los hoteles Meliá no falta a la cita y sube la apuesta ampliando el plazo del Viernes Negro desde el 21 al 30 de noviembre.

En nuestra región, rica en cultura, gastronomía y paisajes que invitan a explorar cada esquina, las reservas en estas fechas se agotan enseguida, ¡así que date mucha prisa! Anticiparse es la única manera de tener los mejores precios y acceder a la máxima disponibilidad de destinos muy demandados como Sevilla, Granada o la costa malagueña.

Pero todavía hay mucho más que debes conocer sobre los descuentos en viajes en Andalucía. Sigue leyendo para descubrir lo que te reserva la campaña nacional e internacional de Meliá.

Meliá

La promoción Black Friday de Meliá: descuentos HASTA 45% y destinos internacionales

Si quieres viajar más, pero tu ajustado presupuesto no te permite ir más allá de tu barrio, las ofertas Black Friday 2025 que tiene disponible Meliá para ti son la manera más sencilla de poder permitírtelo. Contratar en estos días te garantiza las mejores tarifas y hace que sea muy sencillo elegir con tranquilidad las fechas que mejor se adapten a tus planes.

Y es que, para esta temporada de descuentos, en Meliá se han vuelto locos, no solo ofrecen una inmensa cantidad de destinos rebajados, sino que además los descuentos ¡pueden llegar HASTA 45%! A continuación te lo contamos con pelos y señales.

Promoción válida en toda España y destinos internacionales

Meliá no limita sus descuentos a unas pocas franquicias. Vas a poder encontrar grandes rebajas en todos los hoteles de la cadena, tanto en Andalucía como en el resto de España, así como en destinos internacionales en Asia, África, Europa y América.

Por eso da igual en que comunidad autónoma te encuentres o hacia dónde quieras viajar, tendrás las mismas ventajas. Desde resorts en las costas españolas hasta hoteles urbanos en ciudades de Europa o en paradisíacos destinos del Caribe y Asia.

Descuentos HASTA 45%: cómo reservar y aprovechar la oferta

Sí, lo has leído bien, los descuentos Black Friday 2025 de Meliá Hotels pueden llegar a ser HASTA 45%, eso significa que ¡tu reserva te puede salir casi a mitad de precio! Y beneficiarte de estas ofertas, es muy fácil:

Visita la web o usa su app móvil en los días de la promoción. Selecciona el destino y las fechas tentativas de tu viaje. La plataforma te mostrará automáticamente el descuento aplicado en tiempo real. Confirma tu reserva con las condiciones flexibles (te permiten cambiar la fecha de viaje).

No olvides que las plazas (sobre todo las más atractivas) vuelan en instantes, así que reserva ya para no perder esta oportunidad.

Flexibilidad para viajar en 2025, 2026 o cuando prefieras

Vas a poder reservar tus plazas de hotel ahora y viajar en cualquier momento durante 2025, 2026 o en cualquier fecha posterior que te venga mejor. Así ya no sufrirás la presión de las reservas tradicionales.

Esta forma de reservar se adapta a tus planes, que siempre pueden cambiar ante algún imprevisto. Al comprar hoy, te estás asegurando el precio más reducido, ya decidirás después el día de la escapada.

Listado de los mejores chollos y promociones

Para los viajeros que buscan combinar destino y ahorro, Meliá ofrece una selección de ofertas destacadas en su campaña de Black Friday 2025. Podrás encontrar promociones como:

En Andalucía: descuentos de hasta el 40% en hoteles de playa y ciudad como Málaga, Sevilla y Granada, perfectos para combinar relax y cultura en tu tierra.

descuentos de hasta el 40% en hoteles de playa y ciudad como Málaga, Sevilla y Granada, perfectos para combinar relax y cultura en tu tierra. Resto de España: aprovecha rebajas de hasta el 45% en destinos emblemáticos como Mallorca, Barcelona y Madrid. Desde resorts de lujo en la costa hasta hoteles urbanos.

aprovecha rebajas de hasta el 45% en destinos emblemáticos como Mallorca, Barcelona y Madrid. Desde resorts de lujo en la costa hasta hoteles urbanos. Destinos internacionales: escápate a paradisiacas playas del Caribe, exóticos destinos del sudeste asiático o capitales europeas con descuentos que llegan al 35%.

No esperes a última hora: los mejores precios y destinos se agotan rápido en esta campaña.

FAQs sobre Meliá Black Friday nacional e internacional

Ese descuento HASTA 45%, ¿cómo lo consigo?

Reserva durante la campaña del Black Friday (del 21 al 30 de noviembre) en la web o app oficial de Meliá. Los descuentos se aplican automáticamente en hoteles seleccionados.

¿Y si tengo que cancelar la reserva o hacer un cambio?

Meliá ofrece flexibilidad para modificar o cancelar reservas sin coste si se avisa con la antelación requerida; revisa cada reserva para detalles específicos.

¿Cuáles son las condiciones de la campaña?

La campaña es válida del 21 al 30 de noviembre y cubre toda España y destinos internacionales. La disponibilidad es limitada, así que conviene reservar cuanto antes.

¿Es seguro reservar por Internet? ¿Cómo evito las falsas ofertas?

La compra online en los canales oficiales de Meliá es segura, desconfía de enlaces sospechosos y de ofertas demasiado buenas.

Comprar online vs. en tienda física, ¿qué es mejor?

Online permite acceso a toda la oferta y reserva inmediata, mientras que en tienda física puede haber atención personalizada, pero ofertas limitadas y horarios restringidos.