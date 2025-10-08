Descubrir una nueva Sevilla sin ruido y sin prisas

La apuesta por recorrer Sevilla en busca de arte urbano sostenible se ha consolidado como una alternativa en auge tanto para turistas como para residentes durante este 2025. En los últimos años, la capital hispalense ha sido escenario de una transformación protagonizada por el auge de los murales y grafitis, convirtiéndose en referente nacional de una oferta turística diferente, responsable y respetuosa con el entorno urbano. Este fenómeno responde a una demanda creciente de experiencias auténticas y sostenibles, alejadas de los itinerarios clásicos y enfocadas en la conexión entre ciudadanía, arte y medio ambiente.

A lo largo del último lustro, Sevilla ha logrado diferenciarse destacando su mosaico de expresiones plásticas, arte mural y transporte ecológico, promoviendo recorridos que se desarrollan más allá de los circuitos concentrados en la Giralda, la Catedral o la Plaza de España. La ciudad, históricamente asociada al flamenco y a sus monumentos Patrimonio de la Humanidad, vive en la actualidad una profunda renovación urbana gracias a iniciativas impulsadas desde el Ayuntamiento, colectivos vecinales y artistas internacionales. Estas propuestas han ampliado significativamente el panorama cultural, llevando el arte hasta lugares tradicionalmente periféricos y revitalizando los barrios desde una óptica social y participativa.

Las rutas de grafitis y murales urbanos no solo dotan de identidad y dinamismo renovados a numerosos distritos, sino que además contribuyen a impulsar la economía local, integrando cafeterías, comercios y pequeños negocios en el flujo de visitantes que buscan arte contemporáneo en exteriores. A la vez, estas rutas conforman una herramienta efectiva para sensibilizar sobre valores clave como la igualdad, la memoria histórica y la sostenibilidad. El transporte ecológico cobra especial relevancia en este contexto, ya que permite acceder fácilmente a calles de tráfico restringido o con dificultades de aparcamiento, respetando la vida cotidiana de los vecinos y reduciendo la huella ambiental.

Mural en el Polígono San Pablo

Arte mural, barrios revitalizados y memoria colectiva

Entre las rutas más recomendadas figura la que atraviesa la calle San Blas, donde un mural del reconocido artista Zësar Bahamonte rinde homenaje a Teresa Onieva, considerada símbolo de la memoria histórica del barrio San Luis. Esta obra, con vivos colores y una composición que invita al optimismo, se ha convertido en punto de encuentro para los residentes y en referente para quienes desean profundizar en la identidad más genuina de Sevilla.

Además, a escasa distancia, el Polígono San Pablo ha evolucionado hasta ser considerado uno de los epicentros de arte mural más relevantes de Andalucía. Bajo la iniciativa del proyecto internacional ‘Arte para Todos’, desde 2022 más de treinta fachadas han sido intervenidas por muralistas de veinte países. Destacan nombres como Josh Sarantitis, Nena Sánchez o la sevillana Alba Fabre, que contribuyen a la diversidad artística y fomentan la reflexión sobre el medio ambiente y la diversidad cultural.

Mural en el Polígono San Pablo

El impulso de este proyecto está promovido por el Ayuntamiento de Sevilla, el Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) y la empresa pública de limpieza Lipasam. ‘Arte para Todos busca acercar la cultura a todos los públicos y consolidar una ciudad más inclusiva y comprometida con los grandes retos de nuestro tiempo’, según señalan sus organizadores. Las actividades y talleres que acompañan a estas instalaciones han tenido amplia acogida desde febrero de 2023, evidenciando el interés creciente por el arte público y participativo como transmisor de valores sociales.

Papel social y económico del arte urbano

El desarrollo de rutas y festivales de arte urbano en Sevilla ha jugado un papel central en la dinamización de barrios vulnerables, favoreciendo la regeneración de espacios públicos y la participación cívica. Desde el inicio del proyecto en 2022, diversas asociaciones y entidades como ‘Arte para Todos’, Cultura Viva o Red de Murales Inclusivos han colaborado para implicar a jóvenes, escolares y artistas emergentes, fomentando la educación y la creatividad y contribuyendo a crear una identidad compartida en torno al arte contemporáneo.

Mural en el Polígono San Pablo

La estrategia municipal, reforzada con fondos europeos y colaboración del sector privado, prioriza no solo el embellecimiento visual, sino también la creación de oportunidades laborales relacionadas con el diseño, la restauración de fachadas y la gestión cultural.

Transporte eléctrico: clave en la Sevilla del futuro

La movilidad ecológica es determinante en la configuración de esta Sevilla conectada con el arte y la sostenibilidad. Los recorridos por itinerarios de grafitis reconocidos, realizados en vehículos de cero emisiones, permiten a visitantes y residentes apreciar un patrimonio artístico menos conocido, accediendo sin restricciones a Zonas de Bajas Emisiones como el casco histórico, la Isla de la Cartuja o áreas universitarias. Esta nueva movilidad urbana es fundamental para la convivencia entre el turismo, la vida vecinal y la protección del entorno.

Uno de los emblemas de esta revolución urbana es el Silence S04, vehículo eléctrico compacto y urbano con apenas 2,28 metros de longitud. Este modelo satisface la demanda de quienes desean recorrer la ciudad durante jornadas de tráfico intenso o ante episodios de alta contaminación, situaciones cada vez más presentes en las grandes ciudades españolas. Al abrir posibilidades de aparcamiento en lugares reducidos y al ofrecer máxima autonomía y eficiencia, el Silence S04 está contribuyendo a redefinir el acceso y la movilidad por los barrios históricos y emergentes de Sevilla.

Silence S04 por las calles estrechas de la ciudad

Los nuevos hábitos de movilidad están cambiando la forma en la que residentes y visitantes perciben y viven la ciudad. "Moverse diferente es vivir diferente", aseguran desde Silence, la marca detrás del S04, que líderes en vehículos eléctricos urbanos en España y Europa. Además del diseño compacto y la batería extraíble, destaca su conectividad mediante la app MySilence, que permite al usuario monitorizar el estado del vehículo, el nivel de carga o abrirlo sin llave, y su doble motor trasero de hasta 14 kW acompañado de frenada regenerativa, logrando máxima eficiencia y respeto por el entorno.

Las nuevas tiendas de Silence en las zonas de Torneo y Metalurgia, por ejemplo, contribuyen a la expansión de una red de servicios que anima a sevillanos y visitantes a probar este concepto. Cada día es más común ver a conductores recorrer la ciudad sin ruidos ni humos, disfrutando del ambiente y la autenticidad de los barrios.