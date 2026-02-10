Hablar de salud mental en Sevilla: por qué cada vez más personas buscan ayuda psicológica

El estrés diario y una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar el bienestar emocional se han convertido en factores determinantes para buscar apoyo psicológico

Hablar de salud mental ya no es un tabú. Hoy en día, cada vez más personas se preocupan por su bienestar emocional y toman medidas para poner fin a ese malestar psicológico que está interfiere en su vida diaria. En los últimos años, las consultas psicológicas se han disparado. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, en colaboración con el CIS, en los últimos doce meses del 2025 el 17,7% de los españoles consultó a un profesional sanitario por un problema de salud mental o un malestar psicológico y/o emocional.

Además, la salud mental ha pasado a ocupar un lugar central en las principales políticas sanitarias, en sintonía con las crecientes demandas sociales. La falta de oportunidades, el aumento del coste de la vida, así como otros problemas de índole personal, explican el goteo constante de personas que observan con preocupación el deterioro de su salud mental. Todo ello, eso sí, con menos miedo a hablar del tema y una mayor disposición a buscar ayuda psicológica profesional.

Las redes sociales, una ventana para observar la salud mental con perspectiva

En un mundo cada vez más globalizado y marcado por la influencia de las redes sociales, estas plataformas han pasado a formar parte del día a día y a marcar el ritmo de la vida cotidiana. Las redes sociales ya no solo marcan tendencias, sino que también visibilizan experiencias, generan conversaciones que antes eran incómodas y abren el debate en torno a la salud mental, contribuyendo a una mayor concienciación social.

Desde luego, las redes se han convertido en una ventana para observar la salud mental con mayor perspectiva. Han contribuido a la desestigmatización de la ayuda psicológica, ya no es cosa de “locos”, y han puesto el foco en el autocuidado, favoreciendo que se mire con mayor atención y preocupación la aparición de síntomas como el estrés continuado, la ansiedad o, en el peor de los escenarios, la depresión.

Un frenesí de vida descontrolado y abocado al desgaste emocional

Si te preguntas por qué cada vez más personas piden ayuda psicológica profesional, la respuesta es muy clara: somos más conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud mental. Un cuerpo sano no sirve de nada sin una mente sana. La realidad es que el frenesí de vida descontrolado, sumado a problemas sociales que afectan a todos, como la precariedad laboral, la incertidumbre económica y la dificultad para conciliar la vida personal y profesional, genera un altísimo desgaste emocional. Como consecuencia, nuestra salud mental se ve afectada por ese ritmo de vida acelerado que, a menudo, nos sobrepasa sin que nos demos cuenta.

También es importante destacar que el precedente se sentó durante la pandemia del coronavirus. En aquel momento, la vida de todos se paralizó y comenzaron a aflorar problemas relacionados con el estado de ánimo, la ansiedad y el estrés. Fue una experiencia que nos abrió los ojos de golpe y nos hizo valorar el trabajo, a veces invisible, de los psicólogos, quienes dedican toda su atención en ayudarte a comprender por qué te sientes como te sientes y te dan las herramientas necesarias para salir de ese bucle de emociones negativas.

¿Solución de problemas y crecimiento personal?

Las razones que hemos ido desgranando no son las únicas que explican la alta demanda de ayuda psicológica y de psicólogos Sevilla. Hoy, ir a terapia ya no se percibe únicamente como una solución a los problemas, sino también como una forma de prevenir, cuidarse y crecer personalmente. Somos menos tolerantes al sufrimiento emocional, sí, pero también buscamos ser mejores personas en nuestro día a día. De esa voluntad por sacar nuestra mejor versión surge, en gran parte, el interés por contar con el apoyo de un profesional de la psicología.

La terapia nos ayuda a comprender los ciclos naturales de la vida, como el duelo por la pérdida de seres queridos, algo inevitable con lo que todos tenemos que lidiar en algún momento de nuestras vida, y que puede afectar profundamente nuestra salud mental. La ayuda psicológica permite prepararse, entender que estas experiencias son algo natural y forman parte de lo que llamamos duelo. También nos enseña a mirar con perspectiva el futuro. La realidad es que ese malestar generado por sobrepensar o anticiparse a los problemas puede deteriorar nuestro bienestar, y los psicólogos nos ayudan a entender que, pese a la incertidumbre, todo forma parte del proceso de crecimiento personal que buscamos.