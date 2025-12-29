En los últimos meses de 2024 y a comienzos de este 2025, se ha detectado un incremento de llamadas fraudulentas que suplantan a Endesa con el objetivo de obtener datos personales, financieros o incluso tramitar contrataciones no autorizadas. Los ciberdelincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para engañar a consumidores, en especial clientes domésticos y pymes, simulando comunicaciones legítimas relacionadas con cambios de condiciones, descuentos o revisiones contractuales.

Este fenómeno ha generado inquietud entre los usuarios, que muchas veces responden a estas llamadas sin comprobar previamente su autenticidad. El modus operandi habitual consiste en solicitar información confidencial, desde números de cuenta bancaria hasta datos personales y códigos de seguridad enviados por SMS. Ante este panorama, Endesa ha recordado que «estas llamadas no proceden de la actividad comercial de Endesa Energía ni del uso legítimo de los datos de sus clientes», la compañía mantiene sistemas de protección de datos y nunca solicita información sensible por canales no oficiales que no hayan sido previamente acordados por contrato.

Cómo identificar una llamada fraudulenta relacionada con asesorías energéticas

Detectar una estafa telefónica energética requiere prestar atención a varias señales de alerta. El usuario debe estar especialmente prevenido si recibe una llamada inesperada de una supuesta asesoría energética o de alguien que dice llamar ‘en nombre de Endesa’, reclamando atención urgente por cambios en la tarifa o supuestas incidencias en la factura. «Las distribuidoras nunca contactan con los usuarios para cambiar de comercializadora» –han recordado fuentes del sector– y, en caso de duda, es aconsejable colgar y comprobar la comunicación por vías oficiales.

Los principales indicios de posible fraude telefónico incluyen: falta de transparencia sobre la empresa y sus servicios, negativas a clarificar cómo han obtenido los datos del consumidor, presión para tomar decisiones rápidas ('la oferta expira hoy', 'si no confirma ahora perderá el descuento'), y solicitud inmediata de datos personales, bancarios o de acceso. Si durante la llamada el interlocutor evita o no sabe responder a cuestiones básicas ('¿De qué empresa me llama?', '¿Dónde puedo verificar su identidad?'), lo más probable es que se trate de un intento de estafa.