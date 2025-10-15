Las marcas locales frente al lujo: A dónde recurren los consumidores actuales para encontrar la verdadera singularidad

En los últimos 15 años, el mercado de artículos de lujo ha experimentado su mayor recesión. Bain & Company, previó que en 2024 las ventas de artículos de lujo personales (entre ellos, ropa, calzado y accesorios) descenderían a 364 000 millones de euros. No se trata de un fenómeno pasajero, sino de una tendencia que se mantendrá en medio de la inestabilidad económica mundial. Pero lo anterior no solo tiene que ver con la economía. El declive está directamente alimentado por los interminables escándalos que salpican a los gigantes del lujo, desde violaciones de los derechos laborales en sus fábricas hasta acusaciones de racismo y sexismo.

Lesel en La Moscow Fashion Week

Mientras tanto, crece la demanda de moda local. Las marcas independientes españolas están protagonizando una espectacular conquista. Nombres como La Veste, Gimaguas y Flabelus han dejado de ser secretos locales para convertirse en fenómenos mundiales, ensalzados en publicaciones de referencia como Business of Fashion, Tatler y W Magazine. Las entradas para el reciente evento pop-up de La Veste en Nueva York se agotaron casi al instante. Hoy, un asombroso 40-45 % de sus ventas totales proceden de EE. UU., un logro increíble para una marca local española que se abre paso en uno de los mercados más competitivos del mundo.

Las marcas locales son optimistas sobre su futuro desarrollo. Cada vez más, las semanas de la moda invitan a participar a pequeñas marcas extranjeras. La Moscow Fashion Week, por ejemplo, corteja a los nuevos talentos internacionales. En su última edición participaron diseñadores de Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica y, sobre todo, España.

Modelos despues del desfile de Duly Romero (España) en La Moscow Fashion Week en el parque Zaryadye Cerca del foro Moscu

Otro potente movimiento fue la BRICS+ Fashion Summit, celebrada también en Moscú, un acontecimiento paralelo que reunió a los líderes de la moda de las potencias económicas emergentes. Sergio Puig, director de la Mediterránea Fashion Week Valencia, estuvo allí, para poner de relieve el papel de España en este nuevo panorama. «En última instancia, más allá de las pasarelas, la moda se transforma en una herramienta de diplomacia cultural y un motor de desarrollo económico compartido. Desde Valencia y el Mediterráneo, es un honor aportar nuestra voz y sumarnos a este diálogo global», afirmó.

La marca española Duly Romero cautivó al público con una colección inspirada en la flora y la fauna mediterráneas. La línea de ropa mostró trajes de falda y pantalón, vestidos con forma de flor y detalles como pétalos y capullos que decoraban algunas de las prendas.

Li-Lab en La Moscow Fashion Week

La marca rusa Li Lab, que ya participó en la Mediterránea Fashion Week Valencia, presentó en la pasarela moscovita maxivestidos con aberturas laterales, tops con cortes en la espalda, minivestidos y vestidos largos de chaqueta que realzan la cintura. Los tejidos vaporosos que crean looks a capas, los estampados florales, las formas geométricas y los diseños abstractos estuvieron presentes en las colecciones del célebre diseñador ruso Alexander Arutyunov. La marca Lesel impresionó por su juego de contrastes: chaquetas tupidas combinadas con drapeados vaporosos, líneas geométricas fusionadas con suaves asimetrías.

Alexander Arutyunov en La Moscow Fashion Week

Las marcas locales están arrasando gracias al uso de materiales, texturas y estilos diversos en sus colecciones. Exigen calidad, sostenibilidad y una conexión personal, valores que las marcas especializadas ofrecen a través de medios sociales inteligentes y la creación de una comunidad auténtica. En esta nueva era, la singularidad está siendo creada por una nueva ola de visionarios locales. Esta estrategia es especialmente eficaz con la nueva generación, que se siente atraída por la comodidad y la individualidad.