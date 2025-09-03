Oficinas gestionadas: motor ágil para empresas en expansión
En un entorno empresarial marcado por la transformación constante, las oficinas gestionadas emergen como una respuesta estratégica que supera el simple acondicionamiento del espacio físico. OneNext adopta este modelo para ofrecer una experiencia integral: un entorno diseñado para crecer y evolucionar con cada empresa.
De modelo general a experiencia personalizada
María Calvo, directora de OneNext, oficinas gestionadas lo resume bien: “Ofrecemos soluciones estratégicas B2B, no metros cuadrados”¹. Aquí, cada oficina es definida por su capacidad para inspirar, adaptarse y apoyar en el crecimiento del cliente.
Flexibilidad real y transparencia operativa
La reducción de carga operativa es uno de los rasgos clave de este modelo. Facturación unificada, contratos flexibles y servicios integrales liberan a las empresas de tareas administrativas, permitiendo que se centren en su negocio.
Servicios integrales desde el primer día
Desde recepción hasta tecnología, pasando por branding y mantenimiento, OneNext centraliza todos los servicios necesarios. Esto evita sorpresas presupuestarias y facilita una puesta en marcha fluida y eficiente.
Ubicaciones con impacto inmediato
Con oficinas en Madrid y Málaga, en zonas estratégicas como Castellana, OneNext está al nivel de empresas como Vodafone, ofreciendo servicios a medida para empresas pioneras en diferentes sectores.
Productividad como resultado de diseño y cultura
Espacios optimizados para colaboración, concentración y bienestar no son una moda: son una fuente real de retención del talento. OneNext invierte en diseño, salud y cultura corporativa como palancas de productividad.
Otras ventajas confirmadas globalmente
- Oficinas equipadas y flexibles.
- Movilidad inmediata, sin tiempos muertos.
- Ahorro neto por bundling de servicios.
- Imagen profesional y retención de talento.
OneNext transforma la oficina en un activo estratégico, no en un centro de costos. Para empresas en expansión, representa una solución ágil, robusta y alineada con los desafíos del futuro.
