La poda del pistacho, una labor clave en el modelo agrícola de Sancorganic

Cada invierno, Sancorganic lleva a cabo la poda anual de sus plantaciones, una práctica esencial para garantizar la salud del árbol, la calidad del fruto y la viabilidad a largo plazo de un proyecto que aspira a configurarse como un referente del cultivo ecológico de pistacho premium a gran escala.

En el centro de España, en la localidad de Valdetorres de Jarama, Sancorganic está levantando la que será una de las mayores plantaciones de pistacho premium con certificación ecológica de Europa. En la actualidad, la compañía cuenta con más de 500 hectáreas de terreno en las que ya ha plantado más de 100.000 árboles de pistacho. Si bien, su objetivo es alcanzar los 200.000 árboles en los próximos ejercicios.

Producir pistacho ecológico de alta calidad exige una gestión precisa y continuada del cultivo. No se trata de una única intervención puntual, sino de un conjunto de decisiones agronómicas que se extienden a lo largo de todo el ciclo del árbol: desde el manejo del suelo hasta el riego, pasando por el seguimiento del crecimiento y, de forma especialmente relevante, la poda. En este contexto, Sancorganic lleva a cabo cada invierno la poda anual de sus plantaciones, una de las labores más determinantes para el presente y el futuro del cultivo.

La poda del pistacho es una práctica técnica que condiciona la estructura del árbol, su equilibrio vegetativo y su capacidad productiva. En un cultivo leñoso y de larga vida útil como el pistachero, los errores no se corrigen fácilmente y las decisiones adoptadas en los primeros años tienen efectos durante décadas. Por este motivo, la poda es considerada una de las herramientas de gestión más críticas dentro del modelo agrícola de la compañía.

Una intervención decisiva para la salud del árbol, según la experiencia de Sancorganic

El pistachero es un árbol rústico, pero exigente desde el punto de vista agronómico. Para que produzca de forma regular y mantenga un buen estado sanitario, necesita una estructura equilibrada que permita una correcta entrada de luz, una buena ventilación y una distribución eficiente de los recursos.

La poda no persigue únicamente aumentar la producción, sino construir árboles sanos, equilibrados y eficientes a largo plazo.

En las fincas de Sancorganic participa en la poda un equipo experto de ocho personas en las que se integra el equipo de trabajo permanente y soporte externo que complementa las capacidades. Ellos son los responsables de eliminar las ramas secas, las que están mal orientadas o las excesivamente vigorosas. De esta forma, controlan el tamaño del árbol y evitan la acumulación de madera improductiva. Estas decisiones influyen directamente en la prevención de enfermedades, en la facilidad de la recolección y en la estabilidad de las cosechas, reduciendo fenómenos como la vecería, habitual en este cultivo.

Los primeros años, determinantes

Especial relevancia tiene la poda durante los primeros años de vida del árbol. Situación en la que se encuentra la plantación de Sancorganic en Valdetorres de Jarama, en donde los árboles son todavía jóvenes y no han entrado en producción.

En esta fase, conocida como poda de formación, el objetivo no es obtener producción, sino definir la arquitectura del pistachero. La selección de las ramas principales y la correcta formación del tronco son aspectos clave para asegurar la longevidad del árbol y su buen comportamiento futuro.

En sus plantaciones, Sancorganic viene aplicando una poda manual en estos primeros años, adaptando cada intervención al desarrollo específico de cada ejemplar. Se trata de un trabajo minucioso que requiere conocimiento técnico y una visión de largo plazo, ya que establece las bases sobre las que se apoyará la producción durante toda la vida útil del árbol.

La poda invernal, una cita anual

Una vez el pistachero entra en producción, como es el caso de la plantación que Sancorganic tiene en Cebreros, en la provincia de Ávila, la poda se convierte en una labor recurrente que se realiza cada invierno, entre los meses de diciembre y marzo, cuando el árbol se encuentra en reposo vegetativo. En este periodo, la intervención resulta menos agresiva y permite evaluar con claridad la estructura del árbol.

La poda invernal actúa como una herramienta de regulación: ajusta la carga productiva y mantiene el equilibrio entre crecimiento y producción.

Esta labor anual permite corregir desequilibrios, controlar el vigor y preparar al árbol para la siguiente campaña, contribuyendo a una producción más regular y predecible. Además, Sancorganic tritura los restos de poda sobre la propia cubierta vegetal con el objetivo de mejorar la estructura y calidad agronómica del suelo.

Innovación y eficiencia: la apuesta por la poda aragonesa

Sancorganic

El crecimiento del proyecto y la dimensión de las plantaciones han llevado a Sancorganic a explorar nuevos sistemas de poda que permitan ganar eficiencia sin renunciar al rigor técnico. En este contexto, la compañía ha iniciado la transición hacia la denominada poda aragonesa, un sistema de poda mecanizada especialmente adaptado a grandes superficies.

Este modelo, ya implantado en otras zonas productoras, permite trabajar de forma homogénea y eficiente en plantaciones extensas, manteniendo criterios agronómicos consistentes. La mecanización no elimina la necesidad de conocimiento técnico, pero sí facilita su aplicación sistemática a gran escala.

La poda aragonesa se perfila como una herramienta clave para el manejo de grandes plantaciones de pistacho ecológico.

Una práctica integrada en un modelo agrícola más amplio

La poda forma parte de un sistema agrícola integral en el que cada práctica está interrelacionada. En las fincas de Sancorganic, esta labor se combina con un manejo del suelo basado en cubiertas vegetales, controladas mediante pastoreo dirigido, y con un uso eficiente del agua gracias al riego por goteo y la sensorización de la humedad del suelo.

El seguimiento continuo del estado del árbol y la toma de decisiones basada en datos permiten ajustar las prácticas año a año, con el objetivo de mejorar de forma constante el rendimiento y la sostenibilidad del cultivo.

La poda del pistacho es, en esencia, una decisión estratégica. Desde Sancorganic ponen en valor que cada corte tiene implicaciones a largo plazo y forma parte de una visión que prioriza la estabilidad del sistema productivo frente a resultados inmediatos. Y añaden que, en un proyecto concebido para desarrollarse durante décadas, la poda se convierte en una herramienta clave para garantizar la viabilidad económica, ambiental y agronómica del cultivo.

Así, más allá de una labor estacional, la poda es una pieza central en el modelo de producción de pistacho ecológico de Sancorganic, orientado a combinar escala, innovación técnica y una gestión responsable del territorio.