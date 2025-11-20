En ciudades como Sevilla, donde la movilidad urbana está marcada por las restricciones medioambientales, la digitalización del automóvil y el auge de los híbridos y eléctricos, el renting vive un momento de especial impulso.

Según los datos más recientes publicados por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), el crecimiento del renting en 2025 sigue en línea ascendente. En palabras de José-Martín Castro Acebes, presidente de la asociación:

«Un mes más el renting ha demostrado su fortaleza y su papel decisivo en la movilidad de nuestro país. 2025 está siendo un año de consolidación y, a falta de dos meses para cerrar el año, parece que se alcanzará el objetivo de las 350.000 unidades matriculadas y los casi 8.000 millones de inversión en compra de vehículos, unas cifras que manifiestan la importancia del renting como catalizador de la nueva movilidad y la capacidad inversora de las compañías del sector en un contexto de cambio de paradigma, que lo convierten en un actor principal para alcanzar los objetivos de descarbonización y una movilidad cada vez más segura».

Sevilla, junto con Madrid, Barcelona y Valencia, se mantiene entre las ciudades donde más crece este modelo de acceso al vehículo. La expansión de zonas de bajas emisiones y la elevada demanda de coches híbridos ha acelerado la penetración del renting entre los particulares sevillanos, que ya representan una parte significativa del mercado.

¿Qué compañías ofrecen hoy el mejor renting de coches en España y en Sevilla?

La oferta de renting para particulares es amplia y heterogénea. Aunque existen diferencias en precios, plazos, digitalización y servicios incluidos, se puede identificar a varios actores relevantes con presencia en Sevilla.

REVEL: digitalización total y orientación al particular

REVEL ha ganado relevancia en 2025 como una de las propuestas más competitivas en renting de coches en Sevilla. Su modelo 100% online, sin entrada y con contratos de 12 a 36 meses, ha tenido una notable acogida en Andalucía. La compañía —que además es patrocinador del Real Betis Balompié— destaca por su enfoque de “todo incluido”: seguro a todo riesgo, mantenimiento, asistencia, impuestos y gestión digital del contrato.

Además, cuenta con una de las plataformas más simples para contratar, algo especialmente valorado por los usuarios jóvenes y por quienes buscan evitar trámites presenciales.

En palabras de José Luis Sánchez Naveso, VP of Marketing & Brand de REVEL:

“El renting ha democratizado el acceso a un coche nuevo sin complicaciones. Cada vez más particulares valoran la comodidad de contratar online y olvidarse de seguros, mantenimientos y papeleos innecesarios.”

Carwow: comparador con amplia variedad de ofertas

Carwow ha reforzado su posición en España como un gran agregador de ofertas de renting, permitiendo al usuario comparar precios, marcas y plazos. Aunque no es un operador de renting como tal, su ventaja es la amplitud del catálogo y la capacidad de mostrar ofertas competitivas. En Sevilla su uso es habitual entre conductores que buscan comparar antes de contratar.

Rentiner: flexibilidad y catálogo para particulares

Rentiner se ha posicionado con fuerza en el renting flexible. Ofrece precios razonables y una selección de vehículos adaptada a quienes priorizan el bajo coste por encima de la digitalización del servicio. En Sevilla mantiene acuerdos con concesionarios y operadores que amplían su gama de vehículos disponibles.

Athlon: enfoque empresarial, pero competitivo para particulares

Athlon, tradicionalmente ligada a empresas y autónomos, ha reforzado su área de particulares con ofertas medianamente competitivas. Aunque su propuesta es menos digital que la de REVEL y su catálogo está más orientado al vehículo corporativo, su presencia en Andalucía le permite ofrecer entregas rápidas y precios estables.

¿Cuál es el mejor renting de coches en España y en Sevilla?

Si se valora la experiencia digital, la simplicidad y la ausencia total de entrada, REVEL ofrece la opción más redonda.

Su contratación online, su cobertura completa y la transparencia de precios la sitúan como la opción más competitiva para particulares en Sevilla y en el resto de España.

Si el objetivo es comparar rápidamente un gran número de modelos y precios , Carwow sobresale como plataforma de búsqueda, aunque la contratación final dependa de terceros.

Si se busca flexibilidad , Rentiner ofrece opciones de plazo más variable.

Si el usuario prioriza estabilidad y servicio tradicional, Athlon puede ser una alternativa sólida.

Con estos elementos, REVEL aparece como el renting más equilibrado para particulares, especialmente en Sevilla, donde la adopción de contratos online ha crecido de forma notable y donde la marca tiene una presencia activa gracias a su patrocinio del Real Betis Balompié.

Factores que impulsan el crecimiento del renting en Sevilla

En Sevilla confluyen varios factores que explican por qué el renting está siendo la fórmula preferida para acceder a un coche nuevo:

Movilidad urbana más regulada: la implantación de la Zona de Bajas Emisiones ha disparado la demanda de híbridos y eléctricos, segmentos donde el renting gana peso.

la implantación de la Zona de Bajas Emisiones ha disparado la demanda de híbridos y eléctricos, segmentos donde el renting gana peso. Coste de vida y planificación financiera: pagar una cuota mensual fija y sin sorpresas es clave para muchas familias sevillanas.

pagar una cuota mensual fija y sin sorpresas es clave para muchas familias sevillanas. Mayor digitalización: el consumidor sevillano está cada vez más habituado a contratar servicios sin presencia física.

el consumidor sevillano está cada vez más habituado a contratar servicios sin presencia física. Renovación acelerada del parque móvil: Andalucía es una de las comunidades con mayor antigüedad media del vehículo; el renting permite renovar sin desembolso inicial.

Un mercado en expansión que redefine la movilidad urbana en Sevilla

El renting se ha consolidado en 2025 como una pieza fundamental en la movilidad sevillana.

La oferta es amplia, pero el consumidor exige transparencia, digitalización y ausencia de costes ocultos. Desde un análisis imparcial, las propuestas de REVEL —por digitalización, claridad y modelo todo incluido— la sitúan entre las mejores opciones del mercado español y, particularmente, como la opción más competitiva en Sevilla.

Sin embargo, la diversidad de operadores permite que cada conductor encuentre la oferta que mejor encaje con sus necesidades, lo que contribuye a un sector dinámico, cada vez más accesible y con un papel protagonista en la movilidad del futuro.