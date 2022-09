'Metamorfosis': un ejercicio de libertad

Fahmi Alqhai lo define coloquialmente como el "nuevo fregao" en el que se ha metido, el proyecto "más ambicioso" en el que se ha embarcado la Accademia del Piacere hasta la fecha, una aventura donde "los límites y las barreras" no importan, donde el repertorio se aleja "de lo que solemos interpretar". Metamorfosis, la propuesta en la que el violagambista y la formación vuelven a aliarse con el guitarrista Dani de Morón, y que se estrena este sábado a las 22:00 en el Alcázar, es "un ejercicio de libertad", uno de esos desafíos gozosos a los que tienen acostumbrados a su público.

En otros espectáculos, analiza Alqhai, "nos apoyábamos en unas referencias históricas, había mucho texto y mucho contexto", pero "aquí el campo estaba abierto, lo que era un riesgo, pero también un placer", dice sobre una obra en la que conviven fragmentos de El clave bien temperado de Bach con composiciones de Paco de Lucía o rescatan una canción que popularizara Wayne Shorter, Ana Maria. "Cada uno elegía una pieza de su terreno y veíamos cómo podía funcionar con distintos tipos de acústicas, de mood, de sentimiento", añade, consciente de que el carácter "experimental" de Metamorfosis impide las etiquetas. "Si lo piensas en frío, es muy loco", admite. "Hay veces que suena como un grupo rock, cualquiera puede preguntar: ¿Es esto flamenco? ¿Es música antigua? Lo único que está claro es que esto es un equipazo, esta familia es Lluvia de estrellas", resalta con humor el también director del Festival de Música Antigua de Sevilla (Femás).

Dani de Morón, que ya había colaborado con la Accademia en Romances y Gugurumbé, contó divertido que "había oído lo que hacían antes de que me llamaran, pero le pregunté a alguien que en qué idioma hablaban, no sabía que eran de aquí", y celebró la sintonía que existe entre todos. "Me encanta cuando la gente se pone al servicio de un proyecto, algo que no ocurre siempre, porque a menudo hay quien pone una nota y no permite que se la cambien por nada del mundo", apunta el intérprete. "Aquí no hay egos, no hay movidas que afecten al resultado. Yo aporto la intuición de un guitarrista flamenco que dejó de estudiar solfeo a los 13 años".

El artista explicó por qué había escogido Luzia de Paco de Lucía para el programa de esta Metamorfosis. "Fahmi quería que tocáramos alguna pieza del maestro, y yo le pedí que fuera ésta. Luzia no es precisamente su disco más celebrado, pero fue el primero que escuché de él y por eso es mi favorito". Esa aproximación al genio de Algeciras se hará "con los arreglos de un concierto barroco, con una parte de solista, otra de orquesta...", explica Alqhai sobre la colaboración conjunta. "Dani traía sus piezas y nosotros le aportábamos cosas, nosotros le traíamos obras y él las enriquecía. Y creo que lo que ha quedado es el proyecto con más creatividad que hemos hecho nunca".

Para Chema Blanco, director de la Bienal, Fahmi Alqhai y Dani de Morón son "dos músicos en los que confío plenamente, la prueba de que la experimentación y el riesgo suman. El camino que van a recorrer este sábado será extraordinario, pero sobre todo será interesante".