Comienza la aventura: cuando el flamenco no le pertenece a nadie

"La provocación no me interesa; tampoco me interesa lo transgresor, sino lo transformador", señala el bajista Marco Serrato sobre su trabajo y, por ende, del espíritu de los espectáculos de la Bienal de Flamenco de Sevilla en el Teatro Alameda, en los que el flamenco se encuentra con el rock, el rap y la música electrónica.

Serrato asegura que el montaje Tiento madera, que pondrá en escena el próximo día 30 junto al guitarrista Raúl Cantizano y el cantaor Tomás de Perrate "es todo lo contrario a la fusión, es algo que tiene muchas más grietas que la fusión", y añade con humor: "En esto de andar hartos de la fusión estarán de acuerdo conmigo los puristas".

Marco Serrato, que no es amigo de polémicas pero sí de debates, sabe que una vez en el escenario tanto él como Cantizano o Perrate estarán "incómodos", pero eso forma parte del reto, tanto para los artistas como para el público. En su espectáculo eliminarán "la burbuja del compás", dejarán de pensar en el ritmo y dejarán "que fluya, como si el flamenco fuera un búcaro y nosotros trabajáramos con el barro fresco". Su compañero Raúl Cantizano describe Tiento madera como "una propuesta de improvisación libre" que prescindirá de "la estructura" y se fijará "en donde reside el flamenco, en la sonoridad, en la dinámica".

El sábado, el cantaor Juan José Amador, el rapero Juaninacka y el pianista Alejandro Rojas Marcos estrenarán Maestros, una "amalgama de elementos originales en la que todos arriesgamos, hasta el momento no se ha intentado nada parecido", dice el rapero.

Rojas Marcos, al que, al recibir el encargo le pareció "un disparate", le ha encontrado sentido a la propuesta en el diálogo con los otros. Amador advierte que cantará por sus palos de siempre, granaínas, martinetes, seguiriyas y soleás por bulerías, aunque en seguida bromea: "Voy a cantar para mis enemigos".

El programa del Teatro Alameda se abrirá este viernes con la actuación de Los Voluble quienes emplearán "una música tan potente" como el flamenco mezclado con la música electrónica y con nuevas propuestas audiovisuales, y el director de la Bienal, Chema Blanco, ha celebrado que con esta actuación "comienza la aventura". Blanco dio la bienvenida a los artistas que, desde otras disciplinas, "se acerquen al flamenco" y explicó que se trata de indagar por los caminos futuros del flamenco con esta programación que ha definido como "abierta, valiente y receptiva".

A la sempiterna pregunta sobre la legitimitad de estas experimentaciones ha respondido el rockero Dani Llamas, quien llegará el 24 de septiembre con su espectáculo Llamas, al decir que "el flamenco no le pertenece a nadie, y pertenece a todo el mundo; el flamenco es algo vivo, no es un mito ni un folclore".