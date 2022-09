David Lagos: "No sé si es mi creación más atrevida, pero sí la más completa"

A pocas horas para un estreno, David Lagos, último Giraldillo al cante y al mejor espectáculo, aprieta los dientes para dar la cara ante el público sevillano. Lo hace después de que a menos de 48 horas para que se estrene su último espectáculo, haya tenido que cambiar de golpe y porrazo todo lo trabajado durante los últimos meses, ya que del Teatro Lope de Vega, escenario elegido para ello, tendrá que trasladarse (deprisa y corriendo) al Auditorio Cartuja Center.

Por su cabeza han pasado muchas cosas en las últimas horas, desde tirar la toalla y suspender hasta seguir adelante y tratar de dignificar todo el trabajo preparado hasta ahora con este nuevo 'Cantes del Silencio'. Pero Lagos no es de esos que se amilana fácilmente, su exitosa carrera no es sino el fruto de una vida de dedicación, constancia y trabajo, y como ayer mismo reconociera en redes sociales, 'nos vamos con la música a otra parte', convencido y respaldado por los suyos tras muchos meses de esfuerzo.

"Está claro que el espectáculo está pensado para un espacio como el Lope de Vega, esa bombonera querida y tan especial para los artistas. Ahora, sin embargo, nos tenemos que ir a un lugar que es justo lo contrario, preparado para conciertos muy grandes, y claro, hay que afrontar un reto difícil", asegura el jerezano.

Para el cantaor, "con menos de 48 horas para hacer el cambio, no podemos reacondicionar el espectáculo porque hemos trabajado durante muchos meses para hacerlo de una forma concreta, así que lo único que nos queda es ponerle todo lo que esté de nuestra parte para que las cosa fluyan. Es una pena que no tengamos margen de corrección, sobre todo en la parte escénica, que es la que más me preocupa".

Las ojeras marcan su rostro. Hay ganas de empezar, pero también muchos nervios, más si cabe después de los últimos acontecimientos. "Esto es como una boda, te has llevado un montón de meses preparando las mesas y todo, y ahora llega el día de la verdad", comenta entre risas.

Después de un mes y medio de continuos ensayos, padeciendo además un sofocante agosto, con olas de calor incluidas, los últimos días "son los de más nervios, y de dormir poco, porque además, un día te levantas y dices 'esto no vale nada', crees que todo está mal y quieres cambiarlo todo. Y hay otros en los que salta la chispa en el ensayo y vuelves a coger confianza".

Su gente de confianza afina y precisa cada intervención y cada corte, porque si algo tiene David Lagos es que suele dejar pocas cosas al azar. En una esquina, José Amosa intercala los sonidos electrónicos, y Perico Navarro marca el ritmo con el timbal, acompañado de otro de los últimos Giraldillos de la Bienal, Alfredo Lagos. A su lado Antonio Moreno con la percusión y Juan Jiménez cuadran el cierre con Melchora, un torbellino en cualquier escenario, aunque sea un ensayo; y al otro lado del salón, Isabel Bayón mira y repasa la grabación de su intervención con el móvil.

Todos aprietan los dientes y se preparan para estrenar este domingo 11 de septiembre, 'Cantes del silencio', un proyecto en el que "abordo una temática muy delicada, y claro, si no la interiorizas y no te la crees, es difícil. Yo estoy contento por cómo está quedando, porque queremos poner en el tapete lo que ocurrió, y para ello tienes que visualizarlo y sentirlo, si no es imposible transmitirlo con la emoción que debe tener. Esa seguiriya que has escuchado que va diciendo: 'Con la esperanza perdía/Virgen de la Macarena y Cristo de la Sentencia/cómo pueden descansar sus huesos/en tu santa iglesia'. Se habla de los huesos de Queipo de Llano y si eso no lo cantas dándolo todo, no sirve".

Con el guión del antropólogo e historiador Miguel González, Lagos se acerca a hechos históricos "que de alguna forma se han silenciado o simplemente la humanidad ha mirado para otro lado y ahora queremos recuperar". El jerezano se adentra en la memoria de Andalucía y rescata acontecimientos, como aquella 'Desbandá', la llamada de Queipo de Llano a entrar en Málaga en 1937 o los fusilamientos en el Alcázar de Jerez, a través de un montaje donde cuenta con el respaldo de David Coria, con el que conectó a la perfección con ¡Fandango!

Para el artista, 'Cantes del Silencio' "no sé si es mi espectáculo más atrevido, aunque sí el más completo, porque 'Hodierno' ya fue bastante arriesgado, con máquinas, en un momento en el que la música electrónica no estaba como ahora tan de moda. Aquel fue un proyecto arriesgado, pero a éste hay que sumarle la temática y que lo presento no como un concierto, sino como espectáculo. Se puede llamar como quiera, delicado, completo, arriesgado, pero sí me está absorbiendo las energías y preocupando, no porque no confíe sino por lo que me exige, Ahora además, si sumamos esto que ha pasado, pues creo que lo tiene todo".

Trilla, soleá apolá, malagueñas, rumbas, seguiriyas, cantiñas, bulerías y hasta folcklore malagueño conforman esta creación, una "obra transversal con recursos múltiples, pero basada en el cante", apunta.

El cantaor contará nuevamente con un elenco "de confianza", artistas "que llevan muchos años conmigo, nos conocemos bien y tenemos feeling. Por ejemplo, a Antonio Moreno lo conocí en el espectáculo 'Lo Real' que hizo Israel en el Teatro Real, igual que Alejandro Rojas-Marcos, al que desde entonces lo tengo fichado. Además, me aporta el sonido del clavicordio, que es un instrumento íntimo e idóneo para el cante, para mí más que el piano, que con el cante en sí, no me termina de convencer. De Alfredo qué voy a decir, que hace de mis pies y mis manos, como Melchora, que nos aporta la chispa, es nuestro rayito de luz".

De lo que está más orgulloso es de "haber contado para este espectáculo con Isabel Bayón, a la que conozco desde hace muchos años. Como estaba pasando una etapa personal delicada, no sabíamos si sí o si no, pero a día de hoy estoy encantado y ha sido un acierto que esté aquí con nosotros".

Otra de las novedades de 'Cantes del silencio' es la producción técnica de Lola Vallespí, "que me ha quitado de encima mucho trabajo. Es la primera vez que cuento con alguien externa para esto, porque yo soy de los que lo llevo todo por delante, pero creo que ha sido una gran decisión".

Tras "el hachazo", como él mismo reconoce, de estas últimas horas, Lagos da un paso al frente "porque por ganas y corazón, no va a ser, pero claro, el público también tendrá que ser comprensivo", lamenta algo contrariado. La cita, este domingo en el Cartuja Center, que no en el Lope de Vega, por si no se han enterado.