'Baby' y 'Armugan' ganan ex aequo el Festival de Nantes

Baby, de Juanma Bajo Ulloa, y Armugán, de Jo Sol, ganaron ayer ex aequo el premio Julio Verne a la mejor película del Festival de Cine Español de la ciudad francesa de Nantes, que debido a la pandemia decidió celebrarse este año en dos fases, una digital y otra a partir de mayo en las salas de cine. El jurado, presidido por la guionista española Alicia Luna, indicó en un comunicado que no pudo decidirse por uno de esos dos filmes en concreto. "Dos películas de géneros muy diferentes, pero con cualidades similares: primacía radical de la imagen sobre el diálogo, una magnífica fotografía que hizo que todo el mundo lamentara no haber podido descubrir estas películas en la gran pantalla, la presencia vibrante e infinitamente conmovedora de la naturaleza y, especialmente, del mundo animal", dijo. Baby también ganó el premio del Jurado Joven, integrado por cinco cinéfilos de entre 18 y 30 años.

La distinción a la mejor ópera prima fue para Las niñas, de Pilar Palomero, de la que se consideró que es "muy sutil en su descripción de la preadolescencia femenina, tan poco frecuente en el cine", con una actuación "extraordinaria" de todo el elenco.

El premio del Público fue para Uno para todos, de David Ilundain, y el del mejor documental para Rol & Rol, de Chus Gutiérrez, considerado "esencial sobre el lugar de las mujeres, un tema que sigue siendo de actualidad desde hace demasiado tiempo".

Por otra parte, Lo efímero, de Jorge Muriel, fue distinguido como mejor cortometraje tanto por el jurado como por el público, mientras que Diecisiete, de Daniel Sánchez Arévalo, se llevó el premio del jurado escolar.

El festival inauguró su trigésima edición el 25 de marzo y ofreció las 29 películas seleccionadas a través de la plataforma digital Festival Scope. Si la situación sanitaria lo permite, su segunda fase se prolongará en mayo y junio, con tres fines de semana de proyecciones y encuentros en los que está prevista la asistencia de Fernando Trueba o Montxo Armendáriz, entre otros, y en los que se homenajeará a su musa de este año, la actriz Marisa Paredes.