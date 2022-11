“Ir a ver la película de Navidad de Santiago Segura es un clásico familiar”

¡Atención, señores viajeros! Próxima parada, las salas de cine. La llegada de un tren cargado de humor, creatividad y con mucha carrera detrás tomará los cines españoles este viernes 2 de diciembre. Las actrices Paz Padilla y Paz Vega les desean una gran estancia y les garantizan dos horas de entretenimiento para todas las edades con marca de fábrica, la de Santiago Segura. Después de A todo tren, el cineasta se embarca en la secuela de la exitosa cinta, ahora denominada A todo tren 2: Sí, les ha pasado otra vez -como guionista y actor–, ya que la dirección recae esta vez en Inés de León.

El rey Midas de las producciones cinematográficas, clasificadas para todos los públicos, echa el freno en los cines este fin de semana, con vista a regalar una cinta cargada de “buen rollo”, con dos embajadoras de lujo colocando el camino de losetas amarillas antes del estreno del viernes en la gran pantalla. Dos actrices todoterreno –que comparten metraje con el mismísimo Segura, Leo Harlem, Luna Fulgencio, Sirena Segura, Alan Miranda, Eneko Otero y Florentino Fernández–, con versatilidad totalmente demostrada y con una mochila a sus espaldas cargada de éxitos por cada escenario, tras cada claqueta o desde cada ventana profesional a la que se asoman, pero que era la primera vez que trabajaban juntas y bajo un paraguas común: el humor.

“Para mí es fundamental, no me considero una persona cómica, soy más seria, pero soy feliz teniendo gente feliz y divertida a mi alrededor. Mi carrera la empecé haciendo comedia con grandes actores. Fue un aprendizaje tan maravilloso que, a partir de eso, estoy preparada para todo lo que me echen”, comentaba ayer Paz Vega en Sevilla, donde estuvo promocionando la cinta junto a Paz Padilla. “Los profesionales estamos de acuerdo, es más difícil hacer comedia, pero en la calle se cree que es peor el drama. Se toma el humor como una subcategoría, y no es así”, matizaba la actriz y presentadora gaditana, para quien “ya no se diferencia, pero son dos géneros distintos. Con técnicas diferentes”.

Paz Padilla, que ha pasado unos años cargado de emociones personales y familiares, dice tenerlo claro: “El humor está en mi vida. Para mí el humor es vida. No la concibo de otro modo. Ya de por sí la vida te da unos golpetazos que, si pensamos en tristezas, es que ni me levanto. Considero que mi arma de supervivencia es el humor. Desde que me acuesto hasta que me levanto. De lo más triste consigo hacer humor y eso es muy andaluz. ¡Yo me reí tanto en el tanatorio de mi padre! ¡Hay que ver el cachondeo que tenía mi madre! Es como un medicamento, un antídoto. Es el aquí y el ahora. No piensas en lo que está pasando, ni en el miedo en lo que te pueda pasar”.

Esa manera de ver el mundo ha confluido en A todo tren 2 ya que, pese a ser la primera vez que trabajaban juntas, han encajado a la perfección. “Ojalá vuelva a coincidir con ella”, anhelaba Paz Padilla. “Paz es muy profunda, muy sencilla. ¡Tú sabes con la de tontos que yo he trabajado! (Risas) Sin embargo ella, que viene de trabajar en grandes producciones, es una persona muy humilde que se adapta a lo que hay, al calor o a lo que sea. Yo la admiro no solo personalmente, sino profesionalmente. En nuestra profesión hay muchos egos por delante”, matizaba la gaditana. Palabras que no adolecían de lo que expresaba a su vez la sevillana: “Para mí ha sido un descubrimiento. Yo la conocía como cómica, antes que nada, y como presentadora después, y he descubierto una actriz increíble, increíble, increíble. Es generosa, divertida, da gusto estar al lado de ella, siempre genera buen rollo, y eso yo lo valoro mucho”.

Ambas han sido protagonistas de un rodaje muy frenético. Con idas y venidas en tren, saltos de helicóptero y mil y una aventuras en una cinta para la que, en esta ocasión, toma Inés de León el relevo a Santiago Segura. “Yo he sido tan feliz, ha sido como de Walt Disney”, afirmaba Padilla. “Santiago Segura ha conseguido que la familia vaya a ver la película de Navidad de Santiago. Es como un evento. Reunir a las familias es ya un plan en Navidad y eso es un clásico”, matizaba Paz Vega. Algo que es reseñable viendo cómo está el mundillo y con lo difícil que está siendo que la gente vuelva a las salas de cine tras la pandemia. “Es que es carísimo –denunciaba Paz Padilla–. Compras dos palomitas y sumas 60 euros. Les pasa a mis hermanos. Ir al cine supone gastarse 60 o 70 euros y es que no se tiene. Lo que no sé es cómo se podría abaratar eso”. “Es que lo que cuesta una película es muchísimo, hay mucha gente trabajando. Aunque también es una cuestión de épocas. Hemos pasado una pandemia donde la gente ha visto que se puede ver entretenimiento también en el salón de tu casa y eso ahora hay que revertirlo”, matizaba Paz Vega.

“Yo en el teatro he llegado a escuchar que gente con 40 años nunca había ido, y eso no es normal. Algo hay que hacer. A lo mejor lo que pasa es que lo que hacemos no interesa al público. A lo mejor necesitamos ayudas y subvenciones para el gusto popular, porque las películas de Santiago gustan a todo el mundo, pero esas no se premian. Se premian las profundas. Las que tienen subvenciones y nadie va a verlas. Hay que fomentar que la gente vaya al cine y el teatro para que se consuma”, explicaba la también presentadora. “Sobre todo –especificaba su compañera de reparto– hay que fomentarlo desde la niñez, desde los colegios. Cuando tú te educas en un entorno donde tu familia tiene como plan ir a al cine, a los teatros y a los museos, eso genera luego futuros consumidores de entretenimiento. Puede que abra un melón, pero podrían hasta desaparecer de seguir así las salas de cine, aunque esperemos que no”.

Porque las plataformas digitales están ahí, arrasando, algo que no pasa desapercibido para los trabajadores del mundillo. “Estoy muy a favor de las plataformas digitales. Son las que nos están dando de comer a toda la industria prácticamente”, aseveraba Vega, que estrena próximamente Caleidoscopio, una serie de Netflix rodada en Nueva York. “Yo prefiero el teatro. El cine es maravilloso, pero el calor del público es único. Van contigo. Los ves reír, los ves ahí. Moriré en el escenario, pero cada cosa tiene su encanto”, comentaba Padilla, que se siente embriagada con la televisión en directo, y con la que tiene ya “alguna cosita”. Tomen nota.