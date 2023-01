De Niro y Malkovich suman poco

La ficha ** 'El río de la ira'. Thriller, EE UU, 2022, 101 min. Dirección: Randall Emmett.

Guion: Adam Taylor Barker, Chris Sivertson. Música: Philip Klein. Fotografía: Eric Koretz. Intérpretes: Jack Huston, Robert De Niro, John Malkovich, Dale Dickey, Willa Fitzgerald, Lindsay Pulsipher, Swen Temmel, Tierney Smith, Quavo, Macy Kyla Weathersby.

La carrera de uno de los mayores actores de todos los tiempos, Robert de Niro, es un buen ejemplo de que la dureza de los grandes estudios de Hollywood era menos dura, y desde luego más beneficiosa para los actores, pese a los muchos encontronazos que tuvieron con los productores (el famoso proceso de De Havilland contra Warner en cabeza), que la libertad del mercado tras la caída de las majors en los años 60. Los trataban como a caballos, quizás. Pero como bien cuidados caballos de carreras que representan muchos millones para sus dueños. El mercado (reflejo de los actuales gustos del público: comprar una entrada o descargarse una película es una forma de votar en la democracia cultural) los maltrata como a caballos de tiro. El caso De Niro es revelador: protagonizó sus últimas grandes películas, Heat y sobre todo Casino, en 1995. Desde entonces, y han pasado 28 años, solo ha brillado al volver a trabajar con Scorsese (El irlandés) y en unos pocos papeles secundarios (El encargo, Joker).

En esta cosita dirigida por Randall Emmett -del que como director solo se le conoce otra medianía llamada Tras la pista del asesino, aunque como productor tiene una larga trayectoria y fue responsable de El irlandés- De Niro trabaja junto a otro grande, John Malkovich, también metido en estos berenjenales paga facturas (eso sí, de lujo). Les acompaña el voluntarioso pero no cuajado Jack Huston que perpetró el remake de Ben-Hur del que no le han redimido sus trabajos con Scorsese en El irlandés y Boardwalk Empire (la cosa tiene el aire de un juego entre amiguetes: uno de los últimos productores de Scorsese, un intérprete secundario de algunas de sus últimas películas y su actor fetiche). Junto a Huston, como trágica desencadenante de su venganza, actúa una muy convincente Willa Fitzgerald y tras él, persiguiéndole, una también convincente Meadow Williams. Lo mejor de esta película encabezada por dos grandes y maduros nombres masculinos son estas dos no muy conocidas y jóvenes actrices.

Un redimido a quien los traficantes le impiden trágicamente culminar su redención junto a su pareja emprende -nada más peligroso que una redención frustrada tras la que se multiplica el mal anterior que quería purgarse- una salvaje venganza. Rodada rutinariamente, entretiene si no se le pide mucho y se olvida el desperdicio de talento que las presencias de De Niro y Malkovich (convertido en secundario de lujo tras tres décadas de malas películas) representa.