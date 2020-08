El algecireño Ángel Gómez presenta hoy en Sevilla su filme 'Voces'

El director algecireño Ángel Gómez Hernández visitará hoy Sevilla con su primer largometraje, Voces, una cinta de terror con la que ha confirmado las buenas sensaciones que provocaron sus cortos anteriores (Behind, Y la muerte lo seguía) y que presentará en un pase organizado por FilmAnd y programado a las 21:00 en el Cinesur Nervión Plaza.

Gómez, que tras la proyección mantendrá un coloquio con el director de FilmAnd Alejandro Ávila, compagina las labores de dirección y guión con trabajos como consultor de guiones y docente. El realizador andaluz prepara su salto a Hollywood con una adaptación a largometraje de su corto Behind que respaldará Sam Raimi como productor.

En Voces, Gómez cuenta la historia de una pareja (Rodolfo Sancho y Belén Fabra) que se instala en una casa en la que suceden fenómenos extraños y se oyen voces inexplicables. "Siempre me he movido en el campo del terror porque es el género que más me gusta", contaba el director hace un año en una entrevista con FilmAnd, realizada por la también colaboradora de Diario de Sevilla M. Ángeles Robles. "Creo que es un género muy versátil, que se acopla bien con otros géneros sin que resulte una marcianada, sin que sea demasiado vanguardista o estridente. El terror se puede unir al drama, al misterio, al suspense. Lo interesante es provocar en el espectador una montaña rusa emocional, conmover, incluso hacer reír. Lo importante es que viva el viaje más intenso posible", aseguraba entonces.

Con Voces, en la que también intervienen otros actores como Ramón Barea y Nerea Barros, Gómez ha conseguido “un filme tan entretenido y preciso por momentos como desigual y desaforado en otros, una estimable carta de presentación en todo caso que augura páginas futuras de buena salud para el género nacional”, como destacó el crítico de cine de Diario de Sevilla Manuel J. Lombardo.