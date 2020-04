Diez besos de película para cuando podamos volver a darlos

Los ha habido para todos los gustos y seguro que cada uno tiene en la mente alguno de sus preferidos. En este listado todos tienen un denominador común aparte de la pasión y el amor, han pasado a la historia como escenas inolvidables del cine.

Evidentemente, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. No hay ninguna referencia, eso sí, a la última década. Será que todavía no ha habido besos icónicos durante estos años o que ya no se besa como antes.

Lo que el viento se llevó (1939)

Una de las grandes obras maestras de la historia del cine no podía dejar de lado la pasión de un buen beso entre sus protagonstas. Además, Rhett Butler, con su seguridad sureña, se lo dejaba muy claro a su partenaire, Escarlata O’Hara: "Ninguno de estos necios ha sabido besarte así".

El hombre tranquilo (1952)

John Wayne agarraba por la mano a la pelirroja Maureen O’Hara para poder darle uno de los besos más apasionados del siglo XX. Tanto es así, que la película de Spielberg, ET, lo volvió a emular en 1982, cuando Elliott, el niño protagonista, besaba a su compañera de clase, encarnada por Erika Eleniak.

De aquí a la eternidad (1953)

Y continuando con los clásicos, este beso una de las escenas más tórridas del cine de entonces. A la censura militar estadounidense (el film trataba sobre la vida en una base norteamericana) se le unió la censura moralista española, por lo que esta película sufrió numerosas modificaciones. Eso sí, el beso entre Deborah Kerr y Burt Lancaster en la playa de Halona Cove pasó a la historia. Comienzan entre las olas pero, rápidamente, pasan a la arena.

Love Story (1970)

Ali MacGraw y Ryan O'Neal protagonizaron una de las películas más románticas (y azucaradas y tristes) del siglo XX. Y como tal, no podía faltar el gran beso entre sus dos protagonistas. El acaudalado y perfecto estudiante y la extrovertida y aventurera novia. En la nieve, en un sofá, en la universidad, esta película deja muchos y varidos besos entre los protagonistas.

Oficial y Caballero (1982)

Richard Gere y Debra Winger protagonizan esta película que está llena de momentos de pasión. No era, ni mucho menos, el primer beso que se daban, pero sí el más emotivo y feliz de todos. Con todas sus compañeras de trabajo como testigos, el ya licenciado como piloto acude a rescatarla de esa anodina vida.

La Princesa Prometida (1987)

Una de las películas más destacadas de los años 80 (no se dejen engañar por su título). Con banda sonora de Mark Knopfler, una jovencísima Robin Wright le daba un beso de película a Westley. Ya lo decía el narrador de esta pieza: "Desde la invención del beso, cinco besos han sido considerados como los más puros y apasionados. Ninguno de ellos ha superado a este". Todo un cuento de hadas, pero mucho mejor.

Pretty Woman (1990)

Un empresario multimillonario y con poco escrúpulos (otra vez Richard Gere) y una prostituta (novata, eso sí) coinciden una noche. A pesar de que a ella le han insistido muchas veces que no bese a sus clientes, los encantos de Gere son demasiado para una Julia Roberts que ve posible cumplir el mejor de los cuentos de hadas. ¿Y cómo suelen acabar los cuentos de hadas? Pues sí, con un beso entre los felices protagonistas.

Titanic (1997)

Otra de las películas que pasarán a la historia como una de las mejores, debido a los once Oscars conseguidos y que tiene una de las escenas románticas más recordadas. Además de por el sentimiento y pasión que transmite el beso entre Leonardo di Caprio y Kate Winslet, lo más destacado de este momento es el lugar: el último recoveco de la proa del transatlántico más grande del mundo. La banda sonora también colaboraba a hacer este momento uno de los más emblemáticos del cine.

Love actually (2003)

Esta película de Richard Curtis está llena de besos y de momentos románticos. Hugh Grant, Liam Neeson, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, incluso Bill Nighy y Gregor Fisher protagonizan escenas de lo más románticas. Pero, en esta ocasión, por la ternura que transmite y por ser el mejor de los finales, nos quedamos por el protagonizado por Colin Firth y la portuguesa Lucia Moniz.

El diario de Noa (2004)

Copiosa lluvia, un lago, el reencuentro de dos amantes que jamás se han olvidado... Todo apunta a uno de los besos más apasionados del cine del siglo XXI en sus dos primeras décadas. Ryan Gosling y Rachel McAdams son los protagonistas de esta escena.