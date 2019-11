Dónde ver en Sevilla 'Adiós', la película de Mario Casas y Natalia de Molina

Mario Casas y Natalia de Molina protagonizan 'Adiós', la película que dirige Paco Cabezas, rodada y ambientada en Sevilla, que se estrena hoy en numerosas salas de cine de la capital.

La película, un thriller violento y oscuro, le ha supuesto un nuevo desafío al actor gallego: interpretar con acento sevillano, algo que no le pasará desapercibido al espectador. Mario Casas estuvo documentándose para imitar con veracidad el acento sevillano neutro que debía tener su personaje, Juan; aunque ya cuando se rodaba la película reconocía que "me van a dar palos por todos lados, pero lo he hecho lo mejor que sabía". 'Adiós' esta en cartelera desde este viernes 22 de noviembre en los siguientes cines de Sevilla.

Dónde ver en Sevilla 'Adiós'

Cine Cervantes

El Cine Cervantes ofrece tres horas diferentes donde poder ver esta película. A las 17:30, a las 19:45 y a las 22:00 son los horarios ofertados.

Odeón Multicines Plaza de Armas

El reformado Odeón Multicines de Plaza de Armas ofrece hasta cinco posibles horas en las que ver esta película. A las 16:00, 18:10, 20:20, 22:30 y 00:35 son los horarios disponibles.

Cinesur

Las salas de cine de Cinesur ofrece cuatro horarios distintos. A las 15:45, a las 18:00, a las 20:15 y a las 22:30.

Multicines Los Arcos

El Multicines Los Arcos ofrece seis horarios distintos donde ver 'Adiós'. A las 18:15, 19:45, 20:15, 21:45, 22:15 y 0:00.

Cinesa Camas

Cinesa Camas oferta cuatro horarios distintos para ver este filme. A las 16:45, 19:10, 21:50 y 0:15.

Cine Zona

El Cine Zona ubicado en Sevilla Este ofrece cinco horarios diferentes. A las 15:40, 18:05, 19:45, 22:00 y 0:20.

Metromar Cines

El cine de Metromar ofrece seis horarios distintos para ver esta película. A las 18:00, 20:15, 21:00, 22:30, 23:30 y 0:30.

Mega Ocio

El cine de Mega Ocio ofrece 16:00, 18:05, 20:15, 22:25 y 0:35.

Cineapolis Dos Hermanas Multicines

El Cineapolis de Dos Hermanas Multicines ofrece cuatro horarios distintos. A las 18:10, 20:20, 22:30 y 0:40