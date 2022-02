Dónde ver las películas nominadas a los Goya 2022

La ciudad de Valencia acoge este fin de semana la fiesta del cine español: la ceremonia de los Premios Goya 2022. El Palau de Les Arts de Valencia se viste con la alfombra roja para recibir a las grandes estrellas del séptimo arte. Puede que hayas oído hablar de algunas de las nominadas pero ¿sabes dónde puedes ver las grandes joyas del cine nacional de este año? Aquí tienes una breve guía para estar preparado para la ceremonia.

'El buen patrón', 20 nominaciones

Si todavía no has podido disfrutar de ella, el largometraje dirigido por Fernando León de Aranoa se encuentra aún en exhibición en las salas de cine del país. La película cuenta la historia de cómo un empresario, Julio Blanco (Javier Bardem) intenta llevar a su empresa a lo más alto resolviendo los problemas de sus empleados. La mezcla clásica de drama y comedia que no te puedes perder.

'Maixabel', 14 nominaciones

A pesar de que su estreno se remonte a septiembre del 2021, todavía puedes disfrutar del film dirigido por Icíar Bollaín en algunas salas de cine. Si eso no fuera posible, puedes disfrutar de la cinta en casa desde Movistar+. La conmovedora historia de Maixabel Lasa, una viuda víctima de los asesinatos de ETA, que tras años de dolor recibe las disculpas de uno de los hombres que mataron a su marido y le solicita una entrevista. Historia reciente del país que seguro hará que sueltes alguna lágrima.

'Madres paralelas', 8 nominaciones

La última película de Pedro Almodóvar, protagonizada por Penélope Cruz, sigue en exhibición en algunas salas de cine. No será hasta el 18 de diciembre cuando Netflix la incluya en su catálogo para poder verla desde el sofá de casa. La película cuenta la historia de dos mujeres, Janis y Ana, que coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Las dos son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Las pocas palabras que cruzan crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, que el azar se encargará de desarrollar y complicar de un modo tan rotundo que cambiará las vidas de ambas.

'Mediterráneo', 7 nominaciones

En Movistar+ ya puedes disfrutar también de la última película dirigida por Marcel Barrena. Protagonizada por Eduard Fernández y Dani Rovira, el filme cuenta la historia de dos socorristas que viajan hasta Lesbos (Grecia) impactados por la fotografía de un niño ahogado en las aguas del Mediterráneo. Al llegar descubren una realidad sobrecogedora: cada día miles de personas arriesgan sus vidas en el mar huyendo de conflictos armados sin que nadie ejerza labores de rescate. Juntos crearán un equipo de salvamento con el que intentarán hacer frente a la situación e inevitablemente harán visible una realidad que afecta a toda Europa.

'Libertad', 6 nominaciones

La directora de cine Clara Roquet debuta con este largometraje del que podremos disfrutar en Movistar+ en el mes de marzo. El camino hacia la madurez de la protagonista al conocer a Libertad, la hija de su trabajadora del hogar. Muestra con gran delicadeza la desigualdad cotidiana, invisibilizada en nuestro entorno y en el cine, en el paisaje idílico de la Costa Brava.

Cuándo y dónde ver la ceremonia de los Goya 2022

El evento tendrá lugar en el Palau de les Arts de Valencia, y es que, tras dos años en Málaga, los Goya viajan a Valencia para celebrar su gala número 36º que, además, vendrá de la mano de novedades respecto a las anteriores ediciones marcadas por la pandemia.

Así pues, a partir de las 22:00 horas del 12 de febrero, cualquier espectador y amante del cine podrá conectar su televisor a La 1 de TVE y disfrutar, en directo, de los mejores looks, los momentos más icónicos y, por supuesto, de la emoción de los allí presentes.