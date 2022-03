El 27 de marzo dará comienzo una madrugada "de cine", y se alargará hasta las cinco de la madrugada (hora española). El Dolby Theater se viste de gala para acoger a las caras más famosas del cine a nivel mundial en la 94ª Edición de los Premios Oscar, que volverá a tener quien la presente después de 3 años, en esta ocasión serán tres mujeres las encargadas de llevar el hilo conductor de la noche: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

Entre todos los nominados encontramos presencia española, Penélope Cruz, Javier Bardem y Alberto Iglesias podrían hacerse con una estatuilla. Pero el gran premio de la noche es, sin duda, el otorgado a la Mejor Película del Año. En esta categoría hay un total de 10 películas nominadas y la mayoría de ellas puedes verlas ya en streaming. Aquí tienes dónde ver las películas nominadas a los Oscars:

El poder del perro

Dirigida por Jane Campion, es una de las favoritas de esta edición, ya que se ha hecho con 12 nominaciones: mejor director, mejor actor, mejor banda sonora... entre otros. Un western ambientado en los años 20, la historia está basada en la novela homónima de Thomas Savage de 1967. Puedes disfrutar de la película en Netflix desde el 1 de diciembre de 2021.

El método Williams

La historia de las hermanas tenistas Venus y Serena Williams, desde la ambición y la dureza de su padre, interpretado por Will Smith. Este film ha reunido 6 nominaciones, entre ellas a mejor actor y mejor guión original. Un drama biográfico ambientado entre la década de los 80 y 90. Ahora puedes disfrutar de la película con tu suscripción a HBOMAX.

Licorice Pizza

Nominada en tres categorías, esta comedia romántica te robará el corazón. Ambientada en los 70, Paul Thomas Anderson ha sido capaz de recrear una atmósfera en la que dos adolescentes se enamoran. A pesar de ser tan aclamada por el público, sobre todo joven, todavía no está disponible en ninguna plataforma digital.

No mires arriba

Leonardo Di Caprio y Jennifer Lawrence están al frente de la sátira organizada por Adam McKay. Un film que ha dado mucho que hablar, y que ahora opta a 4 premios en esta Edición de los Oscar, entre ellos a mejor guion original. Esta versión del fin del mundo ha sido considerada por la AFI, American Film Institute, como una de las mejores películas del año, y ya está disponible en streaming es Netflix.

CODA

Nominada a mejor película, mejor guion adaptado y mejor actor de reparto (Kotsur). Esta película dirigida y escrita por Sian Heder, está envuelta por el término 'coda', palabra que se emplea en la lengua inglesa para referirse a los hijos oyentes de padres sordos y eso es, precisamente, lo que relata el filme; el deseo frustrado de una adolescente cuyos padres son sordos y dirigen un negocio de pesca. Inspirada en la película francesa de 2014 La familia Bélier, todavía no está disponible en ninguna plataforma en streaming.

West Side Story

En esta adaptación, los encargados de dar vida a los protagonistas son Rachel Zegler y Ansel Elgort. El film de Steven Spielberg ha obtenido 7 nominaciones en esta edición. El drama musical ha sabido traducir la historia de Romeo y Julieta, de los Capuleto y los Montesco, a la dos adolescentes enamorados en plena ciudad de Nueva York en los 50 que pertenecen a dos pandillas enfrentadas, los Jets y los Sharks. Ya esta disponible en streaming en Disney +.

Belfast

La obra más personal de su autor, Kenneth Branagh, relata la historia de un niño en pleno conflicto de Belfast, algo que vivió el mismo. Un drama ambientada en los años 60, entorno a una familia obrera. Son 7 las nominaciones que ha logrado con esta película, entre ellas: mejor director, mejor guion original... A pesar de ser una de las películas más aplaudidas por el público, todavía no puede ser disfrutada en ninguna plataforma de streaming.

Dune

La adaptación de la novela homónima de Frank Herbert de 1965 ha sido dirigida por Denis Villeneuve, quien ha contado con un gran elenco para materializarla. Pero no son los actores los que más destacan en esta producción, y es que opta a 10 nominaciones: mejor película, mejor guion adaptado, mejor banda sonora, mejor sonido, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor montaje, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos visuales. Hasta el lanzamiento de una segunda entrega en 2023, puedes disfrutar de la película en streaming gracias a HBO Max.

El callejón de las almas perdidas

Aunque una parte de la crítica encuentre mejor la primera adaptación, esta cinta dirigida por Guillermo del Toro ha sido seleccionada por la AFI como una de las 10 mejores películas del año. Aunque sus protagonistas, Bradley Cooper, Rooney Mara y Cate Blanchett, no están nominados a ningún galardón, la película podría hacerse con 4 estatuillas, entre ellas a mejor fotografía. Actualmente, ya puedes disfrutar de la cinta de cine negro en streaming gracias a Disney +.

Drive my car

Nominada a 4 estatuillas, incluyendo mejor dirección por el trabajo de Ryūsuke Hamaguchi, se trata de un drama on the road. Es la primera película japonesa en competir en la categoría de mejor película. Por el momento, no esta disponible en ninguna plataforma en streaming.