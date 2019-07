Los Warren regresan en la tercera entrega de 'Annabelle'

Este fin de semana llega a los cines españoles la tercera entrega de la terrorífica Annabelle, junto a títulos como Serenity (con Anne Hathaway y Matthew McConaughey), la cinta francesa Un amor imposible o la comedia española protagonizada por Carmen Machi Lo nunca visto, entre otros títulos.

'Annabelle vuelve a casa'

Tercer largometraje protagonizada por la siniestra muñeca del universo expediente Warren. Gary Dauberman, el guionista de Annabelle, IT y La monja, debuta como director en esta película en la que los demonólogos Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga) se llevan la muñeca a casa, a su cámara de objetos extraños, para evitar que cause más daño. El plan no saldrá bien, claro.

'Serenity'

Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clarke y Djimon Hounsou protagonizan este drama de Steven Knight protagonizado por un capitán de barco que vive en una pequeña isla del Caribe atormentado por su pasado. Su vida da un vuelco cuando aparece su ex mujer Karen pidiéndole ayuda para ella y su hijo en común.

'Un amor imposible'

Basado en la novela homónima de Christine Angot, es el último largometraje de Catherine Corsini, protagonizado por Virginie Efira y Niels Schneider. Una modesta oficinista de una pequeña ciudad conoce a Philippe, un joven brillante de familia burguesa. De este romance breve e intenso nace la pequeña Chantal, pero Philippe se niega a casarse fuera de su círculo social.

'Lo nunca visto'

Carmen Machi, Pepón Nieto y Jon Cortajarena protagonizan una comedia dirigida por Marina Seresesky en la que su protagonista ve apagarse Fuentejuela de Arriba, la pequeña aldea de la montaña donde ha vivido toda su vida. Pero el pueblo recibe una visita inesperada: en medio de la nieve aparece un grupo de africanos cuya llegada conmociona la aldea.

'Wild Rose'

Drama musical que cuenta la historia de una mujer que desea con todas sus fuerzas convertirse en una estrella del country Nashville. Tom Harper dirige este largometraje con Julie Walters, Jessie Buckey y Sophie Okonedo en el reparto.

'El cuento de las comadrejas'

Juan José Campanella dirige El cuento de las comadrejas, una comedia negra que retrata a la sociedad a través de los ojos de una gran actriz de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un guionista cinematográfico frustrado y un viejo director que conviven hace años entre risas y sarcasmos recordando los buenos tiempos que pasaron cuando el éxito estaba de su parte. La cinta está protagonizada por Graciela Borges, Óscar Martínez, Luis Brandoni, Nicolás Francella, Marcos Mundstock y Clara Lago.

'An accidental studio'

An accidental studio es un documental sobre HandMade Films, la productora británica independiente fundada por George Harrison. La vida de Brian, la mítica película de los Monthy Python de 1975, fue el trampolín para la aventura cinematográfica de Harrison, con la que llegaría a producir otros títulos de culto, como Los héroes del tiempo de Terry Gilliam, Withnail & I de Bruce Robinson o Mona Lisa, de Neil Jordan.

'Diego Maradona'

Con más de 500 horas de metraje inédito sobre la carrera y la vida del aclamado futbolista, se estrena Diego Maradona, el tercer documental de Asif Kapadia, en el que se presenta al futbolista como un genio que obraba milagros a su antojo en el campo y sobre el que se cernió la oscuridad con el paso del tiempo.

'La vida sin Sara Mat'

Laura Jou da el salto al largometraje adaptando la novela homónima de Pep Puig. Protagonizan el filme los jóvenes Maria Morera y Biel Rossell.

'Qué León (una vaina loca)'

La lista de estrenos de la semana incluye también la cinta Qué León (una vaina loca) que narra la historia de amor de Nicole y José Miguel. Ambos comparten el apellido León, pero son de clase social muy distinta, lo que provoca que sus respectiva familias rechacen la relación.