Líos poliamorosos. Voz fundamental de la comedia española y director de títulos como Tigres de papel, Bajarse al moro, La vida alegre o El efecto mariposa, Fernando Colomo se adentra en las complicaciones del poliamor en su nueva película, Poliamor para principiantes, protagonizada por Karra Elejalde, Quim Ávila y Toni Acosta. Un matrimonio mantiene a su hijo de 28 años, un mediocre youtuber. El padre se propone conseguir que su hijo tenga éxito en las redes y lo convierte en el ranger del amor. Los enredos empiezan cuando éste se enamora de Amanda (María Pedraza) sin saber que es poliamorosa.

Saga Saw. Un policía ya retirado (Samuel L. Jackson), el detective Ezekiel Zeke Banks (Chris Rock) y el novato William (Max Minghella) toman las riendas de una investigación sobre una serie de asesinatos que remiten a lo ocurrido en el pasado en este nuevo filme dirigido por Darren Lynn Bousman (Saw II, Saw III, Saw IV). Spiral: Saw es la octava entrega de la famosa y sangrienta saga de terror estrenada por James Wan en 2004 y que gira en torno a John Kramer, alias Jigsaw, un asesino en serie que atrapa a sus víctimas en situaciones que denomina juegos o pruebas y las somete a todo tipo de torturas físicas y psicológicas.

Western lírico. Ausente en los grandes premios de la temporada cinematográfica, First Cow de Kelly Reichardt ha sido una de las películas favoritas de la crítica en el último año, una historia de amistad y ternura masculinas en medio del salvaje oeste americano. Reichardt, desconocida por el gran público pese a su dilatada y apreciada trayectoria, con títulos como Old Joy (2006) o Wendy & Lucy (2008), muestra de nuevo su predilección por los personajes marginales y las historias que cuestionan la mitología del sueño americano.

Herencia y amor fraternal. Después de años trabajando en la industria del cine como representante de actores, Borja de la Vega debuta como director con la artesanal Mía y Moi, que aborda cuestiones como las herencias familiares y el amor fraternal. Bruna Cusí y Ricardo Gómez son los hermanos Mía y Moi que pasan unos días de verano en su casa familiar después de haber perdido a su madre, que sufrió malos tratos por parte de su padre. Mientras ella trata de pasar página, él atraviesa una crisis nerviosa. Eneko Sagardoy y Joe Manjón completan el reparto.

Infancia interrumpida. Ganadora del premio a la mejor película y mejor actriz (Isabelle Kabano) en el BCN Film Fest, el francés Eric Barbier dirige Pequeño país, adaptación cinematográfica de Petit Pays, un relato autobiográfico del escritor y cantante Gaël Faye que vendió más de 700.000 copias y se tradujo a 30 idiomas. La película cuenta la historia de Gabriel, un niño de diez años que se pasa el día con sus amigos en las calles de Buyumbura, en Burundi. Su paraíso se tambalea con la separación de sus padres y se rompe en mil pedazos con el estallido de la guerra civil de 1993 en la vecina Ruanda.