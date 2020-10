Readaptando a Roald Dahl. El director de Forrest Gump y Regreso al futuro, Robert Zemeckis, se pone al mando de esta nueva adaptación de la novela de Roald Dahl Las brujas, que en 1990 ya llevó a la pantalla Nicolas Roeg con Anjelica Houston al frente. Anne Hathaway toma el relevo a Houston, junto a Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth y Chris Rock, en Las Brujas (de Roald Dahl), aventura de fantasía sobre un pequeño huérfano y su abuela que tienen extraños encuentros con unas brujas tan glamurosas como diabólicas.

Más brujería. Jóvenes y brujas es la secuela de la película de los 90 que narraba los experimentos de brujería de un grupo de adolescentes de instituto. La productora de Jason Blum, Blumhouse, responsable de éxitos recientes de terror como Déjame salir, Insidious y Paranormal Activity está detrás del proyecto. Escrita y dirigida por Zoe Lister-Jones, la película cuenta en su reparto principal con Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna y Nicholas Galitzine, junto a Michelle Monaghan y David Duchovny.

Del teatro a la pantalla. El catalán Cesc Gay ha adaptado su propia obra teatral Los vecinos de arriba, con Javier Cámara, Belén Cuesta, Alberto San Juan y la argentina Griselda Siciliani en los papeles protagonistas de esta comedia. En Sentimental, Julio (Javier Cámara) y Ana (Griselda Siciliani), un matrimonio desgastado por más de 15 años de convivencia, invitan a su casa a los vecinos de arriba, Salva (Alberto San Juan) y Laura (Belén Cuesta), una pareja más joven que ellos, amable y simpática, pero cuyos ruidos al hacer el amor se han convertido en una molestia.

Readaptando a Jane Austen. Autumn de Wilde, fotógrafa y realizadora de videoclips de Florence and The Machine, The Lemon Twigs o The Decemberists, debuta en la dirección de largometrajes con esta adaptación de Emma, la comedia de Jane Austen sobre el amor y la felicidad. Anya Taylor-Joy es la protagonista de esta sátira sobre las clases sociales y lo difícil que puede ser dejar atrás la adolescencia y afrontar los retos de la vida adulta.