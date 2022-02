'A través de mi ventana': Un cóctel de hormonas del primer amor adolescente

Los actores Clara Galle y Julio Peña han sido los elegidos para dar vida a esta pareja que despierta pasiones entre los adolescentes del mundo hispanohablante. En la plataforma gratuita Wattpad el texto acumula 333 millones de (potenciales) lectores.“Empecé a preparar el personaje sin saber bien lo que era”, cuenta a Efe Julio Peña en una entrevista. Se dio cuenta de su verdadera repercusión cuando en abril del año pasado Netflix sacó la foto de los protagonistas y comenzó la locura de críticas desgarradas: “empezaron a decir que no tenía los ojos azules, ni el pelo largo de Ares…”.“Es una adaptación de la historia original de Ariana y los personajes son de una manera en el libro y ahora de otra en la película. Pero sí está la esencia del personaje. Ares sigue siendo Ares aunque no tenga los ojos azules”, defiende el joven actor de 21 años, que lleva desde niño saliendo en televisión en proyectos como Acacias 38 (RTVE) o la serie argentina Bia (Disney Channel).Pocos días antes de que se estrene a nivel mundial su primer papel en la gran pantalla, Peña suma hoy 1,5 millones de seguidores en la red social Instagram, unos pocos más que Clara Galle, quien hace un año llegó a Madrid persiguiendo el sueño de hacerse un hueco en el audiovisual. “No pensaba que se iba a cumplir tan rápido”, confiesa.Ella es Raquel, una adolescente que lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino, uno de los millonarios hermanos Hidalgo. A través de su ventana, lo observa mientras desea que Ares se enamore de ella, un deseo a priori inalcanzable que comienza a hacerse posible gracias a la contraseña del wifi.“Es una historia de amor adolescente”, de “los miedos y las inseguridades” que llenan la vida a esa edad. “La historia quiere mostrar una relación adolescente llena de flores y dramas. Lo que hacen los adolescentes es sentir mucho y nos encanta y creo que también es bueno para otras generaciones ver este primer amor y lo bonito que es sentir un montón”, cuenta la joven de 19 años.

Dirigida por el cineasta Marçal Fores (Animals, Amor eterno) y producida por Nostromo Pictures, “A través de mi ventana” no es una reproducción fiel de la novela, empezando con que la cinta está localizada en Barcelona, no en Estados Unidos, donde vive la escritora venezolana Ariana Godoy, quien ha participado de cerca en el proyecto audiovisual.“Hemos tenido mucho material. Nos hemos enfocado en el guion pero el libro siempre estaba ahí para sacarle la esencia del personaje, para saber cómo se comporta, cómo siente, nos daba muchas pistas. Es como tener un manual de todo el interior del personaje”, explica Galle.Lo importante cuando uno se enfrenta a una adaptación, explica por su parte Fores, es “retratar la esencia de aquello que se escribe". En este caso, darle “la importancia máxima a la química que había entre Raquel y Ares” y mantener aquellas “frases y escenas icónicas”. “Eso te ayuda a marcarte el camino como miguitas de pan”, cuenta.Pese a que la cinta tiene todos los elementos del cine para adolescentes, “A través de mi ventana” se presenta también como una reconexión con la adolescencia para los adultos. “Todos los adultos hemos pasado en algún momento por la adolescencia y el desengaño de ese primero amor, de descubrir que el amor ideal no tiene nada que ver con el amor tal y como es a diario (...) Todos hemos sido Raquel en algún momento”, apunta Fores.Aunque con Netflix solo está firmada la adaptación de “A través de mi ventana”, la historia es parte de una trilogía que está editada en España por Random House aunque nació en la plataforma literaria Wattpad, donde la autora comenzó a escribir hace poco más de una década y en la que cuenta con más de 1 millón y medio de lectores. Su primera novela publicada llegó en 2016, “Mi amor de Wattpad” (Planeta).Godoy, una profesora venezolana afincada en Estados Unidos, ha trabajado plenamente en la adaptación. "He sido muy afortunada de estar involucrada en el proceso, porque yo se que no es algo muy común", cuenta a Efe la escritora, quien se inició en el mundo de la literatura hace poco más de una década, inspirada por las historias de vampiros que triunfaban en la época, con la saga Crepúsculo a la cabeza.