La habilidad de este piloto de dron en una bolera asombra al mundo del cine

Se llama Jay Byrd Christensen y es experto piloto de drones, algo fácil de comprobar si deciden ver el vídeo que acompaña esta noticia. Su sorprendente 'Right Up Our Alley' ha llamado la atención de los usuarios, ansiosos de ver cómo la tecnología les conduce a lugares y logros insospechados, y de los profesionales del gremio audiovisual, por la calidad y la precisión en la ejecución del mismo. Nada de paisajes idílicos ni eventos únicos en el Mundo.

Un dron y una simple bolera en Minneapolis en el que la gente se entretiene de forma distendida a lo largo de sus diferentes salas les han servido para grabar un plano secuencia con el que han alucinado directores de cine como James Gunn, dispuesto a llevárselo a Londres a grabar la tercera parte de Guardianes de la Galaxia.

I want them to come with us to London later this year when we shoot Guardians of the Galaxy Vol. 3. https://t.co/cnwRw5Exwr