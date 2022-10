Halloween Bubble Gum: estirando el chicle

La ficha * 'Halloween: El final'. Terror, EE UU, 2022, 111 min. Dirección: David Gordon Green. Guion: Chris Bernier, David Gordon Green, Paul Logan, Danny McBride. Música: John Carpenter, Cody Carpenter, Daniel Davies. Fotografía: Michael Simmonds. Intérpretes: Jamie Lee Curtis, Will Patton, Andi Matichak, Rohan Campbell, Kyle Richards, Nick Castle, James Jude Courtney, Nick Lawrence.

¿Cuántas entregas de Halloween van ya desde que John Carpenter rodó la primera en 1978? Trece, divididas en al menos tres secciones: la constituida por el original y sus seis secuelas estrenadas entre 1981 y 1998; el revival de tres títulos estrenados entre 2002 y 2009; y la trilogía producida por Blumhouse y dirigida por David Gordon Green desde 2018 que enlazaba con las primeras entregas carpenterianas y ahora se cierra con Halloween End. Un poco cansino, sí. Que conlleva el agotamiento temático (aunque al parecer no el del público: de su respuesta a este título depende que lo del End sea cierto o no).

A la desdichada Laurie -siempre Jamie Lee Curtis: tal vez la unión más larga entre una actriz y un personaje: 44 años nada menos- nada le permite superar sus fantasmas ni dejar atrás sus terrores, aunque sea una pacífica abuelita que escribe sus memorias. La acción se pierde en subtramas que dudo interesen mucho a nadie. A Halloween se va a lo que se va. Michael Myers precisa nuevos rellenos de paja temática para que no se quede flácido. Pero la paja no puede ocupar el sitio del enfrentamiento entre Michael y Laurie. Y en esta película lo hace vía nieta (Andy Matichak) y su amigo traumatizado y traumatizante (Rohan Campbel), el personaje que parece querer comerse la película. Mientras, siguiendo el curso de las dos entregas anteriores, Michael Myers es cada vez menos un personaje y más una emanación malévola que infecta todo el pueblo que es, vista las matanzas perpetradas por él a lo largo de cuatro décadas, un asombroso ejemplo de renovación demográfica.

La película prolonga el declive de David Gordon Green, director de interesantes inicios en los terrenos del cine independiente con George Washington, All the Real Girls, Undertow y Snow Angels, cuya carrera posterior, con la excepción de las correctas Joe, Señor Manglehorn y Más fuerte que el destino, ha sido tan mediocre como su trilogía de Halloween. Lo que no obsta para que le esté metiendo mano a un remake de El exorcista. Se ve que en sus retornos a los años 70 se siente cómodo.