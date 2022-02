Este es el motivo por el que Tom Holland dice adiós

Con tan solo 25 años, Thom Holland ya puede presumir de un extenso currículum profesional en el mundo de la interpretación. Pero a pesar de ello, parece que estos siete años sin parar han pasado factura de alguna forma a la actual pareja de Zendaya.

Gracias a los importantes papeles que ha representando el actor, entre ellos Spider Man, el actor ha cosechado éxitos reconocidos internacionalmente. En estos momentos, se encuentra en plena promoción de la película 'Uncharted', una adaptación del videojuego de la icónica saga de Sony.

En una entrevista para CinePop, Holland ha asegurado que, tras grabar una serie para Apple TV llamada 'The Crowded Room', tiene decidido dejar la gran pantalla, al menos, de manera temporal.

Desde el 2015 el actor no ha se ha detenido en ningún momento, con títulos tan destacados como la trilogía 'Spider-Man: Homecoming', 'Spider-Man: Lejos de casa' y 'Spider-Man: No Way Home'. Ahora, inmerso en plena promoción de 'Uncharted' que en estos primeros días está siendo un éxito en los cines. Por ello, a pesar de su juventud, el intérprete considera que es momento de tomarse un descanso.

Aunque el público no se esperaba este parón en la carrera del popular actor, ya a finales del pasado año sorprendió con unas declaraciones sobre su vocación en una entrevista para el medio Sky News. El actor declaró en ese momento que estaba considerando otras profesiones.

Ante la pregunta de cuáles serían sus próximos proyectos después de Spider-Man, Tom no dudó en decir: "Ni siquiera sé si quiero ser actor." Una concisa respuesta que dejó a todos estuoefactos. Después Holland dio explicaciones a estas dudas que le surgen desde hace un tiempo: "Empecé a actuar cuando tenía 11 años y no he hecho nada más, así que me gustaría hacer otras cosas. Sinceramente, estoy como ... teniendo una crisis de la mediana edad anterior a la mediana edad", afirmaba.